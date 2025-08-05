С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана
© Sputnik / Виталий Аньков/
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Ранее республика приняла на отдых группу школьников из Приморья.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивосток накануне прибыли 40 подростков из Узбекистана, сообщает пресс-служба посольства России в РУз.
© Посольство России в УзбекистанеВ Приморье с ответным визитом прибыли 40 подростков из Узбекистана
В Приморье с ответным визитом прибыли 40 подростков из Узбекистана
© Посольство России в Узбекистане
"С радостью встречаем детей из Узбекистана на отдыхе в Приморье. 40 ребят приехали на летнюю смену в лагерь "Юнга". Их встретили хлебом-солью, народными танцами и хороводами", — рассказала первый вице-губернатор Приморского края, председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.
Отдых ребят продлится 15 дней и будет насыщен различными событиями.
Это ответный визит: в начале июня в лагере "Нефтчи" в Бухаре отдыхала группа приморских школьников. Российские гости ездили на экскурсии, посещали музеи и завели новых друзей.
"Приморье и Узбекистан активно развивают сотрудничество в образовании, культуре, детском отдыхе и других сферах. Не только наши дети ездили в Узбекистан, но и наш краевой драматический театр имени Горького с успехом провел свои гастроли", — отметила Вера Щербина.