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https://uz.sputniknews.ru/20250805/vo-vladivostok-pribyli-40-podrostkov-iz-uzbekistana-51051577.html
С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана
С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Ранее республика приняла на отдых группу приморских школьников
2025-08-05T12:10+0500
2025-08-05T12:10+0500
сотрудничество
узбекистан
приморье
владивосток
детский отдых
лагерь
общество
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ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивосток накануне прибыли 40 подростков из Узбекистана, сообщает пресс-служба посольства России в РУз.Отдых ребят продлится 15 дней и будет насыщен различными событиями.Это ответный визит: в начале июня в лагере "Нефтчи" в Бухаре отдыхала группа приморских школьников. Российские гости ездили на экскурсии, посещали музеи и завели новых друзей.
https://uz.sputniknews.ru/20250702/50316265.html
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владивосток подростки узбекистан отдых
владивосток подростки узбекистан отдых

С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана

12:10 05.08.2025
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток.
Города России. Владивосток. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
© Sputnik / Виталий Аньков
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Ранее республика приняла на отдых группу школьников из Приморья.
ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивосток накануне прибыли 40 подростков из Узбекистана, сообщает пресс-служба посольства России в РУз.
© Посольство России в УзбекистанеВ Приморье с ответным визитом прибыли 40 подростков из Узбекистана
В Приморье с ответным визитом прибыли 40 подростков из Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.08.2025
В Приморье с ответным визитом прибыли 40 подростков из Узбекистана
© Посольство России в Узбекистане

"С радостью встречаем детей из Узбекистана на отдыхе в Приморье. 40 ребят приехали на летнюю смену в лагерь "Юнга". Их встретили хлебом-солью, народными танцами и хороводами", — рассказала первый вице-губернатор Приморского края, председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Отдых ребят продлится 15 дней и будет насыщен различными событиями.
Это ответный визит: в начале июня в лагере "Нефтчи" в Бухаре отдыхала группа приморских школьников. Российские гости ездили на экскурсии, посещали музеи и завели новых друзей.
"Приморье и Узбекистан активно развивают сотрудничество в образовании, культуре, детском отдыхе и других сферах. Не только наши дети ездили в Узбекистан, но и наш краевой драматический театр имени Горького с успехом провел свои гастроли", — отметила Вера Щербина.
‍⬛ Полный аншлаг и восторженный зал: театр из Владивостока представил в Ташкенте Мастера и Маргариту - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.07.2025
‍⬛ Полный аншлаг и восторженный зал: театр из Владивостока представил в Ташкенте "Мастера и Маргариту".
2 июля, 22:38
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