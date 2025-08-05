https://uz.sputniknews.ru/20250805/vo-vladivostok-pribyli-40-podrostkov-iz-uzbekistana-51051577.html

С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана

С ответным визитом: во Владивосток прибыли 40 подростков из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Ранее республика приняла на отдых группу приморских школьников

2025-08-05T12:10+0500

2025-08-05T12:10+0500

2025-08-05T12:10+0500

сотрудничество

узбекистан

приморье

владивосток

детский отдых

лагерь

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40973582_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_dcccc841dda473bb2a2d8e7a36ca86da.jpg

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik. Во Владивосток накануне прибыли 40 подростков из Узбекистана, сообщает пресс-служба посольства России в РУз.Отдых ребят продлится 15 дней и будет насыщен различными событиями.Это ответный визит: в начале июня в лагере "Нефтчи" в Бухаре отдыхала группа приморских школьников. Российские гости ездили на экскурсии, посещали музеи и завели новых друзей.

https://uz.sputniknews.ru/20250702/50316265.html

узбекистан

приморье

владивосток

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

владивосток подростки узбекистан отдых