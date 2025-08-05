https://uz.sputniknews.ru/20250805/zachem-tramp-otpravil-gontsa-k-putinu-51052441.html

Зачем Трамп отправил гонца к Путину

Зачем Трамп отправил гонца к Путину

Sputnik Узбекистан

В пятницу истекает срок ультиматума, поставленного Трампом Путину: перемирие на Украине или новые санкции против России. Но уже завтра или послезавтра в Москву... 05.08.2025, Sputnik Узбекистан

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колумнисты

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В пятницу истекает срок ультиматума, поставленного Трампом Путину: перемирие на Украине или новые санкции против России. Но уже завтра или послезавтра в Москву прилетит Стивен Уиткофф — визит своего спецпредставителя анонсировал сам президент США. Последняя попытка договориться или простая формальность? Об этом пишет колумнист РИА Новости.Уиткофф не был в России более трех месяцев, хотя за предыдущие три посещал нашу страну четыре раза. За время его отсутствия позиция Трампа поменялась: теперь он говорит, что разочарован в Путине, готов ввести санкции против России и увеличить продажи оружия Украине (оплачивать поставки будет Евросоюз). Суть обещанных Трампом санкций неизвестна, но, скорее всего, речь пойдет о попытке ударить по экспорту российских энергоносителей. Трамп грозит ввести повышенные тарифы на поставки в США товаров из тех стран, что активно покупают российские нефть и газ, в первую очередь речь идет о Китае, Индии и Турции. Но никто из них не собирается отказываться от очень выгодных закупок в России — тут ведь вопрос не только экономический, но и политический, даже геополитический. К тому же с Пекином и Дели американцы все еще ведут переговоры о новых условиях торговли, угрожая им большими пошлинами. И тут к этим тяжелейшим переговорам прибавляется еще и требование отказаться от российских энергоносителей, что способно лишь утвердить китайцев и индийцев в мнении о невозможности нормальных, устойчивых соглашений с США.Так чем же тогда Трамп хочет напугать Путина? Ведь он сам уже не раз за последние дни говорил о том, что русские научились обходить санкции — и поэтому он не может предсказать эффект от новых американских мер. Причем Трамп исходит из того, что новые санкции в целом будут работать, то есть та же Индия будет их соблюдать. А это совсем не так: в Дели уже сообщили, что не собираются отказываться от российской нефти. Про Китай и говорить нечего — поставки газа и нефти из России будут только расти. Так зачем же тогда Трамп вообще раскачивает эту тему?Как сказал Путин, разочарование наступает от избыточных ожиданий — и в данном случае это именно так. Трамп переоценил свои возможности на украинском направлении — ему казалось, что Россия согласится "зафиксировать прибыль", то есть заморозить ситуацию по линии боевого соприкосновения. Откуда у него взялись эти ожидания? Неужели Путин в своих беседах с Уиткоффом и в телефонных разговорах с самим Трампом давал повод так думать? Конечно, нет — просто Трамп воспринимал путинскую позицию как запросную, как возможность для торга. Притом, что изначально наша позиция была совершенно конкретной и цельной: прекратите военную помощь Украине, дайте гарантии ее невступления в НАТО (и отсутствия западных военных на ее территории), передайте России остающиеся под контролем ВСУ территории новых субъектов Федерации — и наступит устойчивое перемирие, вслед за которым начнутся и переговоры о мире. Это если коротко перечислять условия России — а более подробно Путин сформулировал их еще в прошлом году в своем выступлении в МИД, о чем недавно и напомнил. Мог ли Трамп выполнить эти условия?Теоретически мог — если бы включил режим максимального давления на Киев и Европу. Да, это привело бы к очень серьезным проблемам между двумя сторонами Атлантики и вызвало бы шок, а то и смуту в Киеве, но если бы Трамп уперся и давил-давил-давил, то перспектива перемирия могла бы стать реальной. Однако президент США ограничился в основном демонстративными мерами — устроил выволочку Зеленскому, заявлял о невозможности приема Украины в НАТО. Но поставки американского оружия продолжались, военная кооперация между Европой и Украиной усиливалась, а Макрон и Стармер нагнетали тему отправки военного корпуса на Украину сразу же после заключения перемирия — то есть делалось все для того, чтобы убедить Москву в отсутствии у Запада даже малейшего желания закончить конфликт. У Путина и так не было иллюзий насчет готовности того согласиться даже с нейтральным статусом послевоенной Украины — и все поведение атлантистов в последние месяцы подтверждало это.Так что разговоры разговорами, а наступление наступлением — Россия не собирается отказываться от своих требований и целей. Если и когда Запад будет готов признать их — мы сможем начать реальные переговоры. И о прекращении огня, и о мирном соглашении, и о послевоенном устройстве Украины, и о европейской безопасности, и о новом миропорядке. Пятый визит Уиткоффа в Москву явно не об этом.

россия

украина

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