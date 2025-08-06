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На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1
На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1
Sputnik Узбекистан
На первом этапе объемы производства составляют до 10 тыс. тонн в месяц с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе
2025-08-06T18:20+0500
2025-08-06T18:20+0500
2025-08-06T18:20+0500
узбекистан
экономика
ферганский нефтеперерабатывающий завод
производство
авиация
топливо
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта — компании Saneg JetWhites.Для реализации проекта специалисты Saneg разработали поэтапный план. Исследования, технологические согласования и испытания образцов проводили по комплексу методов квалификационной оценки, принятых в международной практике, совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина.Отмечается, что реализация проекта позволит увеличить долю внутреннего покрытия спроса на авиационный керосин в Узбекистане с нынешних 40–50% до 70–80%.На первом этапе ежемесячные объемы производства составляют до 10 тыс. тонн с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе.
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ферганский нпз производство авиация топливо
ферганский нпз производство авиация топливо
На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1
На первом этапе объемы производства составляют до 10 тыс. тонн в месяц с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта — компании Saneg JetWhites.
"Ферганский нефтеперерабатывающий завод начал серийное производство авиационного топлива Jet A1 с вовлечением синтетического керосинового компонента, производимого на предприятии Uzbekistan GTL", — говорится в сообщении.
Для реализации проекта специалисты Saneg разработали поэтапный план. Исследования, технологические согласования и испытания образцов проводили по комплексу методов квалификационной оценки, принятых в международной практике, совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина.
Отмечается, что реализация проекта позволит увеличить долю внутреннего покрытия спроса на авиационный керосин в Узбекистане с нынешних 40–50% до 70–80%.
"Освоение производства полусинтетического авиакеросина Jet A1 — это значимый шаг в сторону повышения топливной безопасности страны. Мы намерены закрыть большую часть внутреннего спроса на авиационный керосин и выйти на качественно новый уровень в плане технологичности продукта", — рассказал директор компании Азизбек Гаюпов.
На первом этапе ежемесячные объемы производства составляют до 10 тыс. тонн с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе.