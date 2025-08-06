https://uz.sputniknews.ru/20250806/ferganskiy-npz-jet-1-proizvodstvo-zapusk-51081457.html

На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1

На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1

Sputnik Узбекистан

На первом этапе объемы производства составляют до 10 тыс. тонн в месяц с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе

2025-08-06T18:20+0500

2025-08-06T18:20+0500

2025-08-06T18:20+0500

узбекистан

экономика

ферганский нефтеперерабатывающий завод

производство

авиация

топливо

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. На Ферганском НПЗ запустили производство авиационного топлива Jet A-1. Об этом сообщает пресс-служба оператора проекта — компании Saneg JetWhites.Для реализации проекта специалисты Saneg разработали поэтапный план. Исследования, технологические согласования и испытания образцов проводили по комплексу методов квалификационной оценки, принятых в международной практике, совместно с Российским государственным университетом нефти и газа имени И. М. Губкина.Отмечается, что реализация проекта позволит увеличить долю внутреннего покрытия спроса на авиационный керосин в Узбекистане с нынешних 40–50% до 70–80%.На первом этапе ежемесячные объемы производства составляют до 10 тыс. тонн с перспективой роста до 20–25 тыс. тонн на втором этапе.

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ферганский нпз производство авиация топливо