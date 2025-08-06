https://uz.sputniknews.ru/20250806/predprinimateli-uzbekistan-iran-biznes-forum-51080042.html
Предприниматели Узбекистана и Ирана встретятся на бизнес-форуме — дата
Предприниматели Узбекистана и Ирана встретятся на бизнес-форуме — дата
Sputnik Узбекистан
Отдельным пунктом повестки станет специальная сессия с участием женщин-предпринимателей обеих стран
2025-08-06T15:40+0500
2025-08-06T15:40+0500
2025-08-06T15:40+0500
экономика
узбекистан
иран
сотрудничество
бизнес-форум
торговля
тпп
предприниматели
встреча
женщины
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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Бизнес-форум узбекских и иранских предпринимателей состоится в октябре текущего года, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана. С таким предложением выступила иранская сторона в ходе встречи представителей ТПП РУз и делегации Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства иранского города Тебриз. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, установления прочных связей между предпринимателями двух стран. В свою очередь зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Нодира Шотурсунова выразила поддержку данным инициативам и готовность оказать всю необходимую помощь в подготовке и проведении мероприятий на высоком уровне. Стороны договорились продолжить регулярный диалог и практическое сотрудничество для достижения поставленных целей.
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предприниматель узбекистан иран бизнес-форум
предприниматель узбекистан иран бизнес-форум
Предприниматели Узбекистана и Ирана встретятся на бизнес-форуме — дата
Отдельным пунктом повестки станет специальная сессия с участием женщин-предпринимателей обеих стран.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Бизнес-форум узбекских и иранских предпринимателей состоится в октябре текущего года, сообщает
пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.
С таким предложением выступила иранская сторона в ходе встречи представителей ТПП РУз и делегации Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства иранского города Тебриз.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, установления прочных связей между предпринимателями двух стран.
"Было объявлено о планах организации бизнес-форума и B2B-встреч в рамках очередного визита заместителя председателя Торговой палаты Тебриза Самада Хасанзода в Узбекистан со 2 по 5 октября текущего года. Также выдвинуто предложение о проведении отдельной сессии с участием женщин-предпринимателей", — говорится в сообщении.
В свою очередь зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Нодира Шотурсунова выразила поддержку данным инициативам и готовность оказать всю необходимую помощь в подготовке и проведении мероприятий на высоком уровне.
Стороны договорились продолжить регулярный диалог и практическое сотрудничество для достижения поставленных целей.