https://uz.sputniknews.ru/20250806/predprinimateli-uzbekistan-iran-biznes-forum-51080042.html

Предприниматели Узбекистана и Ирана встретятся на бизнес-форуме — дата

Предприниматели Узбекистана и Ирана встретятся на бизнес-форуме — дата

Sputnik Узбекистан

Отдельным пунктом повестки станет специальная сессия с участием женщин-предпринимателей обеих стран

2025-08-06T15:40+0500

2025-08-06T15:40+0500

2025-08-06T15:40+0500

экономика

узбекистан

иран

сотрудничество

бизнес-форум

торговля

тпп

предприниматели

встреча

женщины

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ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Бизнес-форум узбекских и иранских предпринимателей состоится в октябре текущего года, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана. С таким предложением выступила иранская сторона в ходе встречи представителей ТПП РУз и делегации Палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства иранского города Тебриз. Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения взаимного торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов, установления прочных связей между предпринимателями двух стран. В свою очередь зампредседателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана Нодира Шотурсунова выразила поддержку данным инициативам и готовность оказать всю необходимую помощь в подготовке и проведении мероприятий на высоком уровне. Стороны договорились продолжить регулярный диалог и практическое сотрудничество для достижения поставленных целей.

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предприниматель узбекистан иран бизнес-форум