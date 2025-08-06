https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-kompaniya-knr-geologorazvedka-memorandum-51080382.html
Узбекистан привлечет компанию из КНР для освоения месторождений драгметаллов
Узбекистан привлечет компанию из КНР для освоения месторождений драгметаллов
Sputnik Узбекистан
Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов
2025-08-06T16:50+0500
2025-08-06T16:50+0500
2025-08-06T16:50+0500
узбекистан
китай
компания
месторождение
драгоценные металлы
геологоразведка
меморандум
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан привлечет китайскую компанию для проведения геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов, сообщает пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии республики. В ходе визита в КНР делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым обсудила перспективы взаимодействия с представителями компании China National Gold Group. Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов, добавили в пресс-службе ведомства.
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узбекистан китай компания месторождения драгоценные металлы
узбекистан китай компания месторождения драгоценные металлы
Узбекистан привлечет компанию из КНР для освоения месторождений драгметаллов
Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik.
Узбекистан привлечет китайскую компанию для проведения геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов, сообщает
пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии республики.
В ходе визита в КНР делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым обсудила перспективы взаимодействия с представителями компании China National Gold Group.
"В ходе встречи заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Урал Юсупов подписал с руководством CNGG меморандум о взаимопонимании. В соответствии с документом, стороны будут сотрудничать в сфере проведения геологоразведочных работ на перспективных участках по направлениям драгоценных и критически важных минералов, освоения месторождений", — говорится в сообщении.
Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов, добавили в пресс-службе ведомства.