https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-kompaniya-knr-geologorazvedka-memorandum-51080382.html

Узбекистан привлечет компанию из КНР для освоения месторождений драгметаллов

Узбекистан привлечет компанию из КНР для освоения месторождений драгметаллов

Sputnik Узбекистан

Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов

2025-08-06T16:50+0500

2025-08-06T16:50+0500

2025-08-06T16:50+0500

узбекистан

китай

компания

месторождение

драгоценные металлы

геологоразведка

меморандум

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Узбекистан привлечет китайскую компанию для проведения геологоразведочных работ на месторождениях драгоценных металлов, сообщает пресс-служба министерства горнодобывающей промышленности и геологии республики. В ходе визита в КНР делегация во главе с заместителем премьер-министра Жамшидом Ходжаевым обсудила перспективы взаимодействия с представителями компании China National Gold Group. Направления взаимодействия также предусматривают производство продукции с высокой добавленной стоимостью, трансфер технологий, подготовку кадров и финансирование перспективных проектов, добавили в пресс-службе ведомства.

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узбекистан китай компания месторождения драгоценные металлы