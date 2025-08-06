https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-poryadok-realizatsii-proektov-drayverov-51076495.html

В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов

В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов

Sputnik Узбекистан

Мощные инструменты стратегического планирования позволят достичь комплексного и устойчивого развития территорий в более короткие сроки

2025-08-06T13:20+0500

2025-08-06T13:20+0500

2025-08-06T13:20+0500

узбекистан

проект

город

район

экономика

сфера услуг

сельское хозяйство

промышленность

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок реализации драйверных проектов, сообщает Минюст. В соответствии с документом, драйверный проект — это проект, который, исходя из ресурсов и возможностей региона, стимулирует развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, что приводит к определенному экономическому росту или изменениям.

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