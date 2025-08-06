В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов
© iStock / champpixsМужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта
© iStock / champpixs
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок реализации драйверных проектов, сообщает Минюст.
"Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке формирования и реализации драйверных проектов, дающих импульс экономическому росту в районах (городах)", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом, драйверный проект — это проект, который, исходя из ресурсов и возможностей региона, стимулирует развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, что приводит к определенному экономическому росту или изменениям.
1.Формирование, согласование и запуск драйверных проектов осуществляют хокимы районов (городов).
2.Проекты разрабатывают хокимияты районов (городов) ежегодно до 1 ноября.
3.В течение одной недели проекты вносят в Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и города Ташкента.
4.Далее проекты в течение 10 рабочих дней направляют в Минэкономфин.
5.Министерство экономики и финансов в течение 15 рабочих дней изучает драйверный проект с выездом на место.
6.Генеральные подрядные организации в рамках реализации проектов определяют путем организации конкурса (тендера) в установленном законодательством порядке.
7.Драйверные проекты принимают в эксплуатацию и считают реализованными на основании акта, который составляет хокимият района (города).