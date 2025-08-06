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https://uz.sputniknews.ru/20250806/uzbekistan-poryadok-realizatsii-proektov-drayverov-51076495.html
В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов
В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов
Sputnik Узбекистан
Мощные инструменты стратегического планирования позволят достичь комплексного и устойчивого развития территорий в более короткие сроки
2025-08-06T13:20+0500
2025-08-06T13:20+0500
узбекистан
проект
город
район
экономика
сфера услуг
сельское хозяйство
промышленность
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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок реализации драйверных проектов, сообщает Минюст. В соответствии с документом, драйверный проект — это проект, который, исходя из ресурсов и возможностей региона, стимулирует развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, что приводит к определенному экономическому росту или изменениям.
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узбекистан реализация проекты драйверы
узбекистан реализация проекты драйверы

В Узбекистане установили порядок реализации проектов-драйверов

13:20 06.08.2025
© iStock / champpixsМужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта
Мужчина работает за ноутбуком с использованием искусственного интеллекта - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
© iStock / champpixs
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Мощные инструменты стратегического планирования позволят достичь комплексного и устойчивого развития территорий в более короткие сроки.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане установили порядок реализации драйверных проектов, сообщает Минюст.
"Постановлением Правительства утверждено Положение о порядке формирования и реализации драйверных проектов, дающих импульс экономическому росту в районах (городах)", — говорится в сообщении.
В соответствии с документом, драйверный проект — это проект, который, исходя из ресурсов и возможностей региона, стимулирует развитие промышленности, сферы услуг и сельского хозяйства, что приводит к определенному экономическому росту или изменениям.
1.
Формирование, согласование и запуск драйверных проектов осуществляют хокимы районов (городов).
2.
Проекты разрабатывают хокимияты районов (городов) ежегодно до 1 ноября.
3.
В течение одной недели проекты вносят в Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и города Ташкента.
4.
Далее проекты в течение 10 рабочих дней направляют в Минэкономфин.
5.
Министерство экономики и финансов в течение 15 рабочих дней изучает драйверный проект с выездом на место.
6.
Генеральные подрядные организации в рамках реализации проектов определяют путем организации конкурса (тендера) в установленном законодательством порядке.
7.
Драйверные проекты принимают в эксплуатацию и считают реализованными на основании акта, который составляет хокимият района (города).
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