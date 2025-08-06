https://uz.sputniknews.ru/20250806/vstrecha-putin-uitkoff-kreml-51083874.html

Встреча Путина с Уиткоффом в Кремле — что известно к этому часу

Встреча Путина с Уиткоффом в Кремле — что известно к этому часу

Sputnik Узбекистан

Это пятый визит спецпосланника американского лидера в Россию в 2025 году

2025-08-06T18:00+0500

2025-08-06T18:00+0500

2025-08-06T18:01+0500

в мире

сша

россия

владимир путин

кремль

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ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа, сообщается на сайте Кремля.Встреча прошла в Представительском кабинете. Перед началом беседы Путин и Уиткофф улыбнулись друг другу, пожали руки и обменялись несколькими фразами.Беседа продолжалась около трех часов.На встрече присутствовали глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник российского лидера Юрий Ушаков.Последний рассказал журналистам, что разговор президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа был полезным и конструктивным. Стороны обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией.Также Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.Уиткофф прилетел в Москву 6 августа рано утром. Это его пятый визит в Россию с начала года. В последние два раза он приезжал 11 и 25 апреля и также встречался с Путиным.Напомним, что Президент США Дональд Трамп 14 июля поставил России 50-дневный ультиматум с требованием заключить мирное соглашение с Киевом, а затем заявил, что сокращает этот срок до 10-12 дней. В случае невыполнения он пригрозил ввести 100-процентные тарифы на импорт товаров из России, а также вторичные пошлины в отношении стран, которые покупают у нее нефть, газ и другие энергоносители. При этом сам Трамп признавал, что санкции могут оказаться неэффективными.На этом фоне американские СМИ писали, что международные инвесторы не воспринимают угрозы хозяина Белого дома о вторичных санкциях всерьез. Такие ограничения могли бы спровоцировать рост цен в самих Штатах, что противоречит предвыборным обещаниям Трампа снизить инфляцию. Его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе назвал эти угрозы смехотворными, подчеркнув, что потенциальные пошлины на российский экспорт ничего не значат.

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