Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250807/belarus-uzbekistan-legprom-sotrudnichestvo-51102146.html
Легкая промышленность: Беларусь намерена развивать кооперацию с Узбекистаном
Легкая промышленность: Беларусь намерена развивать кооперацию с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
Перспективы сотрудничества в сфере обсудят на предстоящем III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который пройдет в Витебске 28–29 августа
2025-08-07T18:30+0500
2025-08-07T18:30+0500
беларусь
узбекистан
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48055802_0:184:2984:1863_1920x0_80_0_0_9aa31e48d06fcc9a821cd6ad47b5df1e.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Беларусь планирует развивать кооперацию с Узбекистаном в сфере легкой промышленности, заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Об этом сообщает БЕЛТА. В интервью телеканалу "Первый информационный" она рассказала, что Беларусь тесно взаимодействует с Узбекистаном в легкой промышленности.Она упомянула и о совместных проектах.По ее словам, Беларусь рассматривает возможность выхода через Узбекистан на рынки других стран.Перспективы сотрудничества в сфере обсудят на предстоящем III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который пройдет в Витебске 28-29 августа.
https://uz.sputniknews.ru/20250806/51072336.html
беларусь
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/14/48055802_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e19637ec97c9c62eeef93503b6d16cbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
легкая промышленность сотрудничество узбекистан беларусь
легкая промышленность сотрудничество узбекистан беларусь

Легкая промышленность: Беларусь намерена развивать кооперацию с Узбекистаном

18:30 07.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкТекстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане
Текстильные фабрики Uztex Chirchik и Eurotex Global в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2025
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Перспективы сотрудничества в сфере обсудят на предстоящем III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который пройдет в Витебске 28-29 августа.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Беларусь планирует развивать кооперацию с Узбекистаном в сфере легкой промышленности, заявила председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Об этом сообщает БЕЛТА.
В интервью телеканалу "Первый информационный" она рассказала, что Беларусь тесно взаимодействует с Узбекистаном в легкой промышленности.

"Узбекская сторона последние 15 лет очень активно развивает легпром. Принимаемые документы и создаваемые государством условия нацелены на развитие бизнеса, было очень много привлечено инвестиций через различные механизмы. Это, конечно, нам тоже интересно. Сегодня в легпроме Узбекистана сильная сторона — сырье (хлопок и хлопковая пряжа) и трудовые ресурсы. А для них представляет интерес наша сильная конструкторская, дизайнерская школа. Мы им интересны с точки зрения разработки технической документации, отвечающей всем мировым стандартам, соблюдения технологических режимов и сохранения высокого качества продукции", — отметила Лугина.

Она упомянула и о совместных проектах.
"Мы реализуем пошивочное производство в Узбекистане, совместную сбытовую политику на рынке Российской Федерации", — добавила председатель концерна.
По ее словам, Беларусь рассматривает возможность выхода через Узбекистан на рынки других стран.
Перспективы сотрудничества в сфере обсудят на предстоящем III Белорусско-узбекском женском бизнес-форуме, который пройдет в Витебске 28-29 августа.
"На белорусско-узбекском форуме хотим особое внимание уделить кожевенно-обувной теме. Узбекистан серьезно настроен на развитие своих кожевенных заводов, много было инвестировано. Они развивают и обувную промышленность. Поэтому мы планируем обсуждать именно эту тему, а также кадровую политику подготовки химиков, технологов, специалистов-конструкторов. Хотим затронуть вот эту тематику, чтобы понимать, где мы можем кооперироваться, усиливать позиции по экспорту, в том числе в дальние страны", — пояснила Лугина.
Беларусь готова принять участие в строительстве АЭС в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.08.2025
Беларусь готова принять участие в строительстве АЭС в Узбекистане в случае заинтересованности узбекской стороны.
Вчера, 09:01
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0