Легкая промышленность: Беларусь намерена развивать кооперацию с Узбекистаном

"Узбекская сторона последние 15 лет очень активно развивает легпром. Принимаемые документы и создаваемые государством условия нацелены на развитие бизнеса, было очень много привлечено инвестиций через различные механизмы. Это, конечно, нам тоже интересно. Сегодня в легпроме Узбекистана сильная сторона — сырье (хлопок и хлопковая пряжа) и трудовые ресурсы. А для них представляет интерес наша сильная конструкторская, дизайнерская школа. Мы им интересны с точки зрения разработки технической документации, отвечающей всем мировым стандартам, соблюдения технологических режимов и сохранения высокого качества продукции", — отметила Лугина.