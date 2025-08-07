https://uz.sputniknews.ru/20250807/bryussel-zavershaet-zachistku-evropeyskaya-mechta-prevratilas-v-koshmar-51095477.html

Брюссель завершает зачистку: европейская мечта превратилась в кошмар

07.08.2025

Урсула фон дер Ляйен и прочая Еврокомиссия приступили к завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров, пишет колумнист РИА Новости.

Урсула фон дер Ляйен и прочая Еврокомиссия приступили к завершающей стадии зачистки Европы от пророссийских региональных лидеров, пишет колумнист РИА Новости.Башкан Гагаузии Евгения Гуцул получила семь лет тюрьмы, а президент Республики Сербской Милорад Додик отрешен от должности на основании более раннего решения суда.Она — глава национальной автономии гагаузов и лицо пророссийской оппозиции в Молдавии. Он — многолетний лидер боснийских сербов и самый последовательный союзник Москвы на Балканах. Оба годами держали стенку против НАТО и еврокомиссаров. Короче, приличные люди.А теперь выходит, что и кристально честные. От них годами пыталась избавиться власти национальные и наднациональные. Проверили все бумажки, пощупали все хвосты, собирали компромат по всем сусекам, а в итоге наскребли только заведомо политизированные обвинения.У Гуцул — нарушения при финансировании избирательной кампании. У Додика — отказ подчиниться решению так называемого верховного представителя (наместника Запада в Боснии) о публикации его указов в сербской правительственной газете. По меркам своих стран, где коррупция настолько обыденна, что звучит как женское имя, — это святые люди. То, что с ними происходит, называется репрессии, а спровоцированы они были пророссийской позицией репрессированных.Приговор Гуцул оглашен за полтора месяца до парламентских выборов, на которых она должна была возглавить блок "Победа", выступающий против русофобии, румынизации и вступления Молдавии в НАТО. Но выборы, как ни странно, ни при чем: "Победу" на них не допустили, так что речь идет не о жесткой предвыборной борьбе, а об окончательной зачистке от инакомыслия.Происходит это демонстративно и нагло — дошло до того, что молдавский центризбирком разрешил странам ЕС вмешиваться в выборы, потому что "Молдова почти что член ЕС". Евросоюз, впрочем, и прежде себе ни в чем не отказывал. Например, чтобы удалить из Telegram каналы Гуцул и других оппозиционных политиков, во Франции арестовали Павла Дурова (но не только для этого).В Боснии и того хлеще: нелегитимный чиновник, назначенный Брюсселем с нарушением установленных процедур, отстраняет от власти популярного и избранного народом политика, потому что тот его указы в газете не пропечатал. "А что, если я откажусь?" — ехидно уточняет Додик. В отставку он не собирается и намерен препятствовать проведению внеочередных президентских выборов, о которых было объявлено, а тонкость в том, что в Республике Сербской люди Додика контролируют примерно все, а верховный представитель — ничего.В теории это может означать войну, тем более что место действия — пороховой погреб Европы. Однако Брюссель решился на эту зачистку скорее всего потому, что уверен: новой войны не будет ни в Республике Сербской, ни — тем более — в Гагаузии. Это несмотря на то, что речь идет не просто об устранении нелояльных лидеров, а о ликвидации автономий.Война в Боснии стала самой кровавой в Европе со времен Гитлера. Войны за Гагаузию вообще не было — так называемый "поход" молдавских националистов на непризнанную республику удалось остановить до начала кровопролития, и впоследствии она мирно воссоединилась с Молдовой. Однако в обоих случаях в основе решения, которое позволило урегулировать конфликт, было самоуправление народов — гагаузов и сербов. Только в обмен на это они согласились принять новую геополитическую реальность, в которой нет СССР и Югославии.Они не застряли в прошлом, а с основанием боялись будущего: гагаузы — принудительной ассимиляции, сербы — физического уничтожения. В итоге (как мы теперь видим, промежуточном) им была гарантирована защита языка, культуры, традиций, право выбирать друзей (то есть собственную внешнюю политику) и избирать представителей с широкими полномочиями.Но со временем эти полномочия стали урезать, что провоцировало политический конфликт. Например, Гуцул по должности должна была входить в правительство Молдовы, но эта норма игнорировалась. А о постепенной ликвидации автономии Республики Сербской уже написаны несколько книг и десятки диссертаций.А теперь по лидерам автономий проехались катком. Потому что у Брюсселя по программе вторая холодная война с Россией и "собирание земель", а гагаузы и боснийские сербы имеют достаточно полномочий, чтоб не пустить в НАТО Молдову и Боснию и Герцеговину.Именно геополитика лежит в основе приговоров Гуцул и Додика, а не банальное окукливание местных режимов до вульгарных этнократий типа Прибалтики. Гагаузов вряд ли будут насильно омолдаванивать, а сербов — вынуждать к принятию ислама, чего эти народы боялись во времена развала социалистических империй. Окончательное поглощение Европы Североатлантическим альянсом — вот цель этих манипуляций, а если на пути НАТО лежит самоуправление народов, тем хуже для их самоуправления.Нельзя сказать, что православных восточноевропейцев специально дискриминируют. С западноевропейскими народами тоже не церемонились: самый массовый протестный митинг в истории Исландии, переросший в штурм правительственных зданий, прошел в день вступления в НАТО — и тоже ничего не изменил, хотя за стандартами демократии в Скандинавии следят скрупулезнее, чем в Молдове и на Балканах.К сегодняшнему дню только действительно большие и самодостаточные страны Европы могут гарантировать себе самоуправление — с ними евробюрократы пока вынуждены разговаривать. Государствам поменьше просто диктуют, как жить, — от того, каким должен быть объем бачка унитаза, до того, сколько мигрантов с Ближнего Востока нужно подселить в свой дом.Нет смысла упрекать, критиковать и развенчивать молдавские власти, боснийских политиков или верховного представителя в БиГ, потому что они тоже мало что решают. Они лишь зубчики в челюсти, которая методично пережевывает народы Европы в однородную глобалистскую массу. Гуцул и Додик жертвы не одиозных политических режимов своих стран, а общего курса Брюсселя на ликвидацию национальных автономий, если эти автономии претендуют на что-то большее, чем сохранение фольклора.С каждым месяцем эта сила будет наглеть, поскольку продолжит терять привлекательность. Раньше членство в НАТО было для стран континента обязаловкой, а членство в ЕС как бы привилегией, но в будущем обязаловкой станет и то, и другое: брать станут всех, кто не смог отбиться.Раньше Брюссель давал гарантии четких стандартов демократии и высокого уровня жизни, а теперь, наоборот, изымает до пяти процентов от ВВП ежегодно на пользу американской военной промышленности, а на поддержку Украину и противостояние России — бессчетно и безвременно. С самоуправлением он поступит, как вести себя будете.Конечно, кто-нибудь из тех, кого накрыло евросовком в его лучшие годы, попытается сбежать, но ему покажут, что вход был рубль, но выход — пять, а за попытку расплатиться рублями вы признаны российским агентом и арестованы по подозрению во вмешательстве в выборы.Представляется, что обратить вспять этот вариант проекта единой Европы, как и все его предыдущие варианты, сможет только крупное геополитическое поражение и смена элит. Бунт Молдовы или Сербии, даже если случится, такой сценарий запустить не сможет. А вот крах зеленской Украины как будто бы имеет шансы.В любом случае постараться стоит.

