https://uz.sputniknews.ru/20250807/eaeu-zaschita-prava-potrebiteli-51092438.html

ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей

ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей

Sputnik Узбекистан

Участники заседания рассмотрели результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году

2025-08-07T12:10+0500

2025-08-07T12:10+0500

2025-08-07T12:10+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

потребители

права

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании профильного Консультативного комитета. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Речь шла о реализации согласованной политики Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей, а также перспективах расширения международного сотрудничества для обеспечения интересов граждан.Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания ООН прав потребителей и установления международных принципов их защиты.Участники заседания обсудили результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году. Одобренный доклад направят на рассмотрение Коллегии Комиссии.Рассмотрен также ход подготовки обновленной отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшие годы.Среди основных направлений нового документа:В заключение министр ЕЭК отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, потребители, права