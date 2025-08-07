Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250807/eaeu-zaschita-prava-potrebiteli-51092438.html
ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей
ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей
Sputnik Узбекистан
Участники заседания рассмотрели результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году
2025-08-07T12:10+0500
2025-08-07T12:10+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
потребители
права
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_0:40:1280:760_1920x0_80_0_0_2f13e41688296fcf8a3e0607ea2f8f8a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании профильного Консультативного комитета. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Речь шла о реализации согласованной политики Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей, а также перспективах расширения международного сотрудничества для обеспечения интересов граждан.Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания ООН прав потребителей и установления международных принципов их защиты.Участники заседания обсудили результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году. Одобренный доклад направят на рассмотрение Коллегии Комиссии.Рассмотрен также ход подготовки обновленной отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшие годы.Среди основных направлений нового документа:В заключение министр ЕЭК отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/10/49383298_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_ab565311c839c0e2acbe250dc504f959.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, потребители, права
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, еаэс, потребители, права

ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей

12:10 07.08.2025
© Посольство России в Армении Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Флаги государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2025
© Посольство России в Армении
Подписаться
Участники заседания рассмотрели результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании профильного Консультативного комитета. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
© ЕЭКВалентин Татарицкий: "Страны ЕАЭС демонстрируют надежное партнерство для защиты потребительских прав граждан в новых реалиях цифровой экономики"
Валентин Татарицкий: Страны ЕАЭС демонстрируют надежное партнерство для защиты потребительских прав граждан в новых реалиях цифровой экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.08.2025
Валентин Татарицкий: "Страны ЕАЭС демонстрируют надежное партнерство для защиты потребительских прав граждан в новых реалиях цифровой экономики"
© ЕЭК
Речь шла о реализации согласованной политики Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей, а также перспективах расширения международного сотрудничества для обеспечения интересов граждан.
Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания ООН прав потребителей и установления международных принципов их защиты.

"В условиях современных технологических изменений страны ЕАЭС продолжают активно развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, стремясь обеспечить эффективную защиту их прав", — подчеркнул Татарицкий.

Участники заседания обсудили результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году. Одобренный доклад направят на рассмотрение Коллегии Комиссии.
Рассмотрен также ход подготовки обновленной отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшие годы.
Среди основных направлений нового документа:
повышение уровня доверия граждан к государственным и общественным структурам, занимающимся защитой прав потребителей;
развитие цифровых технологий;
внедрение инновационных решений и интеллектуальных сервисов в торговле и услугах.
"Одобрено проведение первого отраслевого семинара для представителей государственных органов стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза по обмену опытом в вопросах защиты прав потребителей", — говорится в сообщении.
В заключение министр ЕЭК отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0