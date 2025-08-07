ЕЭК: страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты потребителей
Участники заседания рассмотрели результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Страны ЕАЭС продолжают развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании профильного Консультативного комитета. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Валентин Татарицкий: "Страны ЕАЭС демонстрируют надежное партнерство для защиты потребительских прав граждан в новых реалиях цифровой экономики"
Речь шла о реализации согласованной политики Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей, а также перспективах расширения международного сотрудничества для обеспечения интересов граждан.
Министр ЕЭК напомнил, что в этом году исполнилось сорок лет с момента официального признания ООН прав потребителей и установления международных принципов их защиты.
"В условиях современных технологических изменений страны ЕАЭС продолжают активно развивать сотрудничество в сфере защиты интересов потребителей, стремясь обеспечить эффективную защиту их прав", — подчеркнул Татарицкий.
Участники заседания обсудили результаты выполнения программы совместных действий государств Союза по защите прав потребителей в 2024 году. Одобренный доклад направят на рассмотрение Коллегии Комиссии.
Рассмотрен также ход подготовки обновленной отраслевой программы совместных действий стран ЕАЭС на ближайшие годы.
Среди основных направлений нового документа:
повышение уровня доверия граждан к государственным и общественным структурам, занимающимся защитой прав потребителей;
развитие цифровых технологий;
внедрение инновационных решений и интеллектуальных сервисов в торговле и услугах.
"Одобрено проведение первого отраслевого семинара для представителей государственных органов стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Евразийского экономического союза по обмену опытом в вопросах защиты прав потребителей", — говорится в сообщении.
В заключение министр ЕЭК отметил важность применения мирового опыта и лучших национальных практик государств-членов для разработки эффективных механизмов и обеспечения равных возможностей защиты прав потребителей на всем пространстве Союза.