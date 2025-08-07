https://uz.sputniknews.ru/20250807/eksperty-predstoyaschaya-vstrecha-pashinyan-aliyev-tramp-51104121.html

Эксперт: Пашинян готов предать интересы Армении ради личной безопасности

В пятницу, 8 августа президент США Дональд Трамп примет лидеров Армении и Азербайджана в Белом доме. Там стороны могут объявить о мирном соглашении

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян может подписать мирный договор с Азербайджаном в угоду личной безопасности, даже если для этого придется предать интересы армянского народа, считает российский специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов. Об этом сообщает РИА Новости.Правительство Армении подтвердило ранее распространенную в СМИ информацию, что в Вашингтоне состоится встреча президента США Дональда Трампа, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. По данным американских СМИ, в ходе встречи лидеров возможно подписание мирного договора.Михайлов предупредил, что, в случае принятия меморандума Армения еще больше потеряет свою субъектность, "что в будущем приведет к полной потере государственности, и совершенно очевидно, что армянский народ в итоге останется один на один со своими историческими противниками".Такого же мнения придерживается военно-политический аналитик, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Беларуси Александр Тиханский.Он напомнил, что в России давно предупреждали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пожертвует интересами своей страны.По его словам, при такой политике Пашиняна Армения может заплатить большую цену вплоть до потери государственности.Глава Союза армян России Ара Абрамян считает, что Никол Пашинян в ходе намеченного визита в США и встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым может подписать меморандум, касающийся так называемого Зангезурского коридора. Но это не отвечает интересам Армении, подчеркнул он.Предстоящую встречу Пашиняна, Алиева и Трампа прокомментировал бывший депутат армянского парламента, политический обозреватель агентства Sputnik Армения Арман Абовян. Он считает, что решения по итогам предстоящей в Вашингтоне встречи премьера Армении Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского лидера Ильхама Алиева будут принимать исключительно за счет интересов Армении.По мнению телерадиоведущего, Первого зампреда комиссии по просвещению Общественной палаты РФ Армена Гаспаряна, главная интрига предстоящих переговоров Трампа с Алиевым и Пашиняном — это не что подпишут, а что будет дальше.Если Пашинян готов самолично написать новый устав Церкви, то что ему стоит отредактировать Конституцию и вычеркнуть оттуда все то, что требует Баку, прогнозирует Гаспарян.Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал практически все интересы своей страны и может сдать оставшиеся.Он также напомнил о заявлении посла США в Турции Томаса Баррака, который допустил, что Вашингтон готов управлять транспортным коридором у границы Ирана. "Если они туда (в регион — ред.) придут, они оттуда не уйдут", — сказал эксперт, подчеркнув, что интересы российской стороны участники предстоящей встречи "не принимают во внимание".Возможное подписание в Вашингтоне меморандума о мире премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет противоречить армянским национальным интересам, заявил SputnikLive главред "Alpha News" Тигран Кочарян.По его словам, установление "мира" также нарушит интересы Ирана и России. А вот для Турции, Азербайджана и США — это достаточно приемлемый вариант.Кочарян прогнозирует, что Иран получит у себя на севере перекрытую дорогу с вооруженными американскими ЧВКшниками. Сама Армения будет контролироваться различными геополитическими центрами, что в конце концов может привести к ее "сириизации".Армянский эксперт Бениамин Матевосян уверен, что премьер Армении Никол Пашинян готов на сделку с США, в том числе по "Зангезурскому коридору", связывающему Азербайджан с его нахичеванским эксклавом, ради потенциальной возможности переизбраться в 2026 году.По его словам, если подписание того или иного документа в Вашингтоне состоится, следует понимать, что этот документ имеет как внутриполитическую, так и геополитическую, региональную специфику."Что касается внутриполитической, Пашиняну нужна любая бумага, которую здесь, внутри страны, он сможет "продать" своему электорату, гражданам Армении, как мирный договор, как гарантию мира, поскольку это один из последних компонентов, вокруг которых зиждятся остатки его политической легитимности. Если не будет этого документа, никакой сущностной основы для заявки на продолжение своей власти у него не будет", — пояснил Матевосян.

