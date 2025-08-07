https://uz.sputniknews.ru/20250807/kogda-proydet-vstrecha-putina-trampom-51098496.html
Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Путина", — сказал дипломат.
Он также добавил, что сейчас началась проработка саммита.
"Сейчас вместе с американскими коллегами мы приступаем к конкретной проработке", — уточнил Ушаков.
Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно, отметил он.
По словам Ушакова, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.