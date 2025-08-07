https://uz.sputniknews.ru/20250807/kogda-proydet-vstrecha-putina-trampom-51098496.html

Ушаков: Место проведения встречи Путина и Трампа согласовано

По словам помощника президента РФ, сейчас началась проработка саммита

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает РИА Новости.Он также добавил, что сейчас началась проработка саммита.Следующая неделя обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно, отметил он.По словам Ушакова, место проведения встречи Путина и Трампа согласовано, о нем объявят несколько позже.

