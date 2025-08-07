https://uz.sputniknews.ru/20250807/rossiya-stala-glavnym-pokupatelem-uzbekskix-arbuzov-51097819.html
Россия стала главным покупателем узбекских арбузов
Sputnik Узбекистан
Ставедомство республики опубликовало данные за первое полугодие 2025-го. Экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом
2025-08-07T15:00+0500
2025-08-07T15:00+0500
2025-08-07T15:00+0500
статистика
узбекистан
экспорт
арбуз
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/1a/29493338_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7916be1d7cdbc568d7cb70fe027fd800.jpg
узбекистан
россия
ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik.
Россия лидировала по импорту арбузов из Узбекистана в январе – июне, сообщает
Национальный комитет РУз по статистике.
Из отправленных за рубеж 130,6 тыс. тонн около 50% составляют поставки в РФ.
В целом экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
"По предварительным данным Национального комитета по статистике, в январе – июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 130,6 тыс. тонн арбузов на сумму 29,9 млн долларов США. Этот показатель увеличился на 52,7 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", — говорится в сообщении.
Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего арбузов за 6 месяцев 2025-го:
Казахстан — 44 тыс. тонн;
Кыргызстан — 19 тыс. тонн;
другие страны — 121 тонна.