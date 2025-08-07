https://uz.sputniknews.ru/20250807/rossiya-stala-glavnym-pokupatelem-uzbekskix-arbuzov-51097819.html

Россия стала главным покупателем узбекских арбузов

Ставедомство республики опубликовало данные за первое полугодие 2025-го. Экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом

ТАШКЕНТ, 6 августа — Sputnik. Россия лидировала по импорту арбузов из Узбекистана в январе – июне, сообщает Национальный комитет РУз по статистике.Из отправленных за рубеж 130,6 тыс. тонн около 50% составляют поставки в РФ.В целом экспорт арбузов увеличился на 67,7% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Страны, куда Узбекистан экспортировал больше всего арбузов за 6 месяцев 2025-го:

