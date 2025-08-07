https://uz.sputniknews.ru/20250807/uzbekistan-turkmenistan-tovarooborot-uvelicheniye-51099601.html

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд, сообщает пресс-служба МИПТ. Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов. Переговоры прошли в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в туркменском Авазе. Также достигнута договоренность о подписании Соглашения о функционировании приграничной торговой зоны (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят) и ее запуске в ближайшее время. Это станет важным шагом в увеличении взаимного товарооборота между двумя странами и стимулировании деловой активности, добавили в пресс-службе. Кроме того, глава МИПТ встретился с министром промышленности и строительства Туркменистана Тойгули Нуровым, заместителем Генерального директора ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдарой и заместителем Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрием Марьясиным.Для справки: в 2024 году объем товарооборота Узбекистана с Туркменистаном составил $1,15 млрд. В первой половине 2025-го объем взаимной торговли достиг около $500 млн.

