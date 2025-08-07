https://uz.sputniknews.ru/20250807/uzbekistan-turkmenistan-tovarooborot-uvelicheniye-51099601.html
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд
Sputnik Узбекистан
Также стороны договорились подписать Соглашение о функционировании приграничной торговой зоны (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят) и ее запуске в ближайшее время
2025-08-07T14:31+0500
2025-08-07T14:31+0500
2025-08-07T15:04+0500
узбекистан
туркменистан
торговля
товарооборот
встреча
лазиз кудратов
министерство инвестиций, промышленности и торговли руз.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/802/90/8029017_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_d6feb514ff579106520526dc0a1003ec.jpg
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд, сообщает пресс-служба МИПТ. Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов. Переговоры прошли в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в туркменском Авазе. Также достигнута договоренность о подписании Соглашения о функционировании приграничной торговой зоны (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят) и ее запуске в ближайшее время. Это станет важным шагом в увеличении взаимного товарооборота между двумя странами и стимулировании деловой активности, добавили в пресс-службе. Кроме того, глава МИПТ встретился с министром промышленности и строительства Туркменистана Тойгули Нуровым, заместителем Генерального директора ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдарой и заместителем Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрием Марьясиным.Для справки: в 2024 году объем товарооборота Узбекистана с Туркменистаном составил $1,15 млрд. В первой половине 2025-го объем взаимной торговли достиг около $500 млн.
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/802/90/8029017_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_2e637a8b2cafa9e4a04fae652dca6bbf.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан туркменистан торговля
узбекистан туркменистан торговля
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд
14:31 07.08.2025 (обновлено: 15:04 07.08.2025)
Также стороны договорились подписать Соглашение о функционировании приграничной торговой зоны (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят), и ее запуске в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik.
Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд, сообщает
пресс-служба МИПТ.
Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и министр торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Назар Агаханов.
Переговоры прошли в рамках Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, в туркменском Авазе.
"Согласовано утверждение совместного плана действий по увеличению объема взаимной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном до 2 млрд долларов США", — говорится в сообщении.
Также достигнута договоренность о подписании Соглашения о функционировании приграничной торговой зоны (Шават, Хорезмская область – Дашогуз, Дашогузский велаят) и ее запуске в ближайшее время. Это станет важным шагом в увеличении взаимного товарооборота между двумя странами и стимулировании деловой активности, добавили в пресс-службе.
Кроме того, глава МИПТ встретился с министром промышленности и строительства Туркменистана Тойгули Нуровым, заместителем Генерального директора ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Фату Хайдарой и заместителем Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии (ЕЭК) Дмитрием Марьясиным.
Для справки: в 2024 году объем товарооборота Узбекистана с Туркменистаном составил $1,15 млрд. В первой половине 2025-го объем взаимной торговли достиг около $500 млн.