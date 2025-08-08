https://uz.sputniknews.ru/20250808/kak-proshel-chempionat-uzbekistana-klubnyy-turnir-tashkentskie-konki-51133157.html

Как прошли чемпионат Узбекистана и клубный турнир "Ташкентские коньки" — видео

Sputnik Узбекистан

В соревнованиях приняли участие 45 фигуристов — от юниоров до мастеров спорта, в возрасте от 7 до 21 года.

В Ташкенте прошли Чемпионат Узбекистана по фигурному катанию и турнир "Ташкентские коньки". Основная цель мероприятия — развитие спорта и формирование сборной страны. Соревнования проходили 6-7 августа. В них приняли участие 45 фигуристов — от юниоров до мастеров спорта, в возрасте от 7 до 21 года.В течение двух дней спортсмены выступали в нескольких категориях турнира. Лучшие из них получили медали и памятные подарки.Как проходили чемпионат Узбекистана и клубный турнир "Ташкентские коньки" в видео Sputnik Узбекистан.

