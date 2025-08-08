https://uz.sputniknews.ru/20250808/kitay-uzbekistan-nachali-perevozit-krupnogabaritnye-gruzy-na-avtomobilnom-transporte-51115423.html

Крупногабаритные грузы из Китая в Узбекистан начали перевозить на автотранспорте

К таким грузам относятся сверхтяжелое оборудование, различные промышленные агрегаты, установки электростанций, крупногабаритные металлические конструкции, которые невозможно разобрать на части без повреждений.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Национальные перевозчики Узбекистана впервые начали осуществлять перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом непосредственно из внутренних регионов Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.В ведомстве отметили, что в стране растет потребность в международных поставках крупногабаритных и тяжеловесных нестандартных грузов. Это связано с реализацией в республике крупных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, строительстве и многих других сферах.В настоящее время грузовые модули весом более 270 тонн каждый доставляются из Китая в Сурхандарьинскую область на специальных транспортных средствах.Грузовые модули представляют собой оборудование, произведенное для строящейся в Сурхандарьинской области тепловой электростанции. В министерстве отметили, что груз перевозят по четко определенному маршруту на основании соответствующего разрешения.

