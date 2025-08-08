Крупногабаритные грузы из Китая в Узбекистан начали перевозить на автотранспорте
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Национальные перевозчики Узбекистана впервые начали осуществлять перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом непосредственно из внутренних регионов Китая. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта республики.
В ведомстве отметили, что в стране растет потребность в международных поставках крупногабаритных и тяжеловесных нестандартных грузов. Это связано с реализацией в республике крупных инвестиционных проектов в промышленности, энергетике, строительстве и многих других сферах.
"К таким грузам относятся сверхтяжелое оборудование, различные промышленные агрегаты, установки электростанций, крупногабаритные металлические конструкции, которые невозможно разобрать на части без повреждений. На языке логистики такие крупные операции, связанные с перевозкой нестандартных грузов, называются проектными грузоперевозками", — пояснили в Минтрансе.
В настоящее время грузовые модули весом более 270 тонн каждый доставляются из Китая в Сурхандарьинскую область на специальных транспортных средствах.
"В результате усилий по всесторонней поддержке национальных перевозчиков узбекские национальные перевозчики впервые начали осуществлять прямые перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом с территории производственных предприятий Китайской Народной Республики", — говорится в сообщении.
Грузовые модули представляют собой оборудование, произведенное для строящейся в Сурхандарьинской области тепловой электростанции. В министерстве отметили, что груз перевозят по четко определенному маршруту на основании соответствующего разрешения.