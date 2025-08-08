Танзила Нарбаева приняла участие в Форуме женщин-лидеров в Авазе
Танзила Нарбаева приняла участие в Форуме женщин-лидеров в Туркменистане.


ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Парламентская делегация во главе с Председателем Сената Олий Мажлиса Танзилой Нарбаевой приняла участие в Форуме женщин-лидеров в рамках продолжающейся Третьей Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, которая проходит в туркменском городе Аваза.
На форуме обсуждались вопросы обеспечения гендерного равенства, расширения прав и повышения роли женщин в обществе.
Особое внимание участницы форума уделили реформам, осуществляемым в Узбекистане в сфере гендерного равенства. Отметили опыт республики как передовую модель, достойную внимания и изучения парламентами других стран.
"Усилия по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане осуществляются на основе Национальной стратегии до 2030 года, что полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН", — отмечалось на конференции.
Также отмечены принятые законодательные акты и выдвинутые инициативы по искоренению семейного насилия и поддержке женщин, нуждающихся в социальной защите.
В своем выступлении на форуме Председатель Сената выдвинула ряд предложений по укреплению диалога между женщинами-лидерами стран Центральной Азии и осуществлению более эффективного практического сотрудничества.
Нарбаева подчеркнула важность повышения активности женщин в социальной, экономической и политической жизни, налаживания обмена передовым опытом, расширения их участия в процессе принятия решений и укрепления сотрудничества между женщинами-предпринимателями.
Наряду с этим, выдвинуты конкретные предложения по реализации Программы действий "Аваза" на региональном уровне.