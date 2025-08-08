https://uz.sputniknews.ru/20250808/ukrainskiy-konflikt-putin-ne-prinyal-ultimatum-tramp-soxranil-litso-51126376.html

Украинский конфликт: Путин не принял ультиматум, Трамп сохранил лицо

Синхронизация российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине с продолжением поставок американского оружия Киеву и обеспечения ВСУ разведывательной информацией и космической связью Пентагона – выглядит крайне неоднозначно.

Москва отвергла ультиматум Вашингтона, который не готов устранить первопричины конфликта и намерен получать прибыль от любого расклада европейских событий, включая многолетнюю прокси-войну НАТО с Россией. Поэтому на украинском поле равно маловероятны ядерная эскалация и мирные прорывы, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа 6 августа продолжались более трех часов. Обсуждали украинский конфликт, перспективы стратегического сотрудничества США и России. По оценкам сторон, разговор был конструктивным и полезным. Госсекретарь Марко Рубио вчера заявил, что США стали "лучше понимать, на каких условиях Россия готова к окончанию военных действий" (лучше поздно, чем никогда). И все же усомнился в готовности России "к встрече с Трампом".Президент США поручил своим сотрудникам ускорить организацию прямых переговоров с президентом РФ. Как правило, встречи на высшем уровне проводятся для заключения соглашений, кропотливо разработанных ранее дипломатами, чиновниками, профильными специалистами министерств и ведомств. Экспромты не поощряются, однако издание Washington Post отмечает: Трамп "убежден в своей способности лично договариваться о соглашениях". Поживем — увидим.Время встречи на высшем уровне президентов РФ и США точно не определено — "в ближайшие дни". С пространством к 7 августа определились, вероятнее всего — ОАЭ. Присутствие европейских союзников (и Украины) не предусмотрено.Западные СМИ оптимистично-бессодержательно подтвердили готовность Трампа встретиться с Путиным "по поводу Украины" на следующей неделе. Обольщаться не следует. После визита Уиткоффа в Москву 6 августа президент США своим указом удвоил пошлины для Индии до 50 процентов. В документе отмечено: Индия "прямо или косвенно импортирует нефть РФ", а действия России на Украине "продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".Избыточные ожиданияСложные геополитические проблемы экспромтом не решаются. Организовать встречу на высшем уровне за несколько дней — чрезвычайно сложно. По всем параметрам, включая содержание переговоров (согласование документов), логистику, систему безопасности. Патриотичный телеканал CNN уже подозревает, что недостаточно подготовленный Трамп может "попасть в ловушку Путина", поскольку "причины, по которым Путин продолжает войну, гораздо более веские, чем любые стимулы, которые может предложить Трамп для завершения войны".Мы говорим о прокси-войне США и НАТО с Россией. Без американских денег, оружия, развединформации и космической связи Starlink украинская армия была бы полностью демилитаризована еще в 2022 году. И если сегодня убрать любой из четырех вышеупомянутых "костылей" Пентагона, завтра "восточный фронт" ВСУ падет. Однако реальный путь к миру на Украине совершенно не устраивает западных "миротворцев".Трамп часто говорит: "Это война Байдена", и решительно прекратил прямые поставки американского оружия Киеву, но разрешил европейским союзникам приобретать его за деньги — для передачи ВСУ. Новая схема опосредствованных поставок действует: в начале августа четыре страны НАТО закупили для Киева американскую военную технику на 1 млрд долларов. Как вам такой предприимчивый кандидат на Нобелевскую премию мира?С американской помощью украинские кладбища постоянно расширяются. Киевское руководство призывает подневольных граждан-гладиаторов "настроиться на долгую войну". Пианист Зеленский вчера утвердил предложенный СБУ план проведения терактов на территории России. Заместитель командующего миссией НАТО по содействию безопасности Украины генерал Бундесвера Майк Келлер заявил, что Киеву необходимо оружие большой дальности "для поражения объектов военной логистики в российских тылах, таких как промышленность, аэропорты или топливные склады". Таков путь к миру — по натовским стандартам — на кладбище.Вашингтон настроен на снижение опасной для НАТО эскалации — мир балансирует на грани ядерной войны. Поэтому Трамп неохотно занимается "ключевыми элементами" в разрешении украинского конфликта — территориальными. США теперь лучше понимают условия России по урегулированию на Украине. Все ли там понимают?Американский журнал The American Conservative констатировал: "За последние два столетия европейские державы трижды нападали на Россию, вызывая колоссальные разрушения и ужас. Западные союзники нарушили свои неоднократные обещания не расширять трансатлантический альянс до границ России. После возвращения Крыма… Запад начал втягивать не Украину в НАТО, а НАТО на Украину, вынудив Путина нанести превентивный удар". А главное: "Официальные лица США анонимно, но демонстративно взяли на себя ответственность за убийство российских генералов и уничтожение российских кораблей".На Западе активно обсуждают предложенные Москвой условия мира на Украине: полный вывод ВСУ с территории четырех новых регионов РФ, обязательство Украины не вступать в НАТО, нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ограничения вооруженных сил, отмена всех западных санкций против России. И постоянно "забывают" о первопричинах конфликта.Кроме безрассудного расширения НАТО до границ РФ, Запад целенаправленно создавал костяк "украинской государственности" из мифологии бандеровщины, на "исторических идеалах" омерзительных коллаборантов и предателей России, начиная с Мазепы. Эту антироссийскую идеологию необходимо сжечь дотла. Пока первопричины конфликта не устранены, мира на Украине не будет. "Избыточные ожидания" руководителей США и НАТО станут лишь источником новых разочарований и поражений коллективного Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

