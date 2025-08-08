https://uz.sputniknews.ru/20250808/v-minzdrave-prizvali-uzbekistantsev-osteregatsya-ljetseliteley-51127850.html
В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей
В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей
Sputnik Узбекистан
В последнее время растет число лжецелителей, которые без разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности.
2025-08-08T16:26+0500
2025-08-08T16:26+0500
2025-08-08T17:20+0500
минздрав узбекистана
медицина
целитель
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/198/74/1987407_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_13c42e97b0cd8cc701c51883bf593e84.jpg
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало обращение к согражданам с призывом не попадаться на уловки лжецелителей. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства.В Минздраве отметили, что в последние годы в республике уделяется большое внимание развитию народной медицины, ее поэтапной интеграции в современную систему здравоохранения, а также повышению квалификации специалистов в этой сфере. Несмотря на созданные возможности и условия, в последнее время растет число лжецелителей, которые, не имея соответствующего разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности. При этом социальные сети становятся платформой, где активно продвигаются подобные сомнительные услуги, а их основной аудиторией и клиентами становятся граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Минздраве подчеркнули, что не выдавали таким лицам лицензий на осуществление деятельности в области народной медицины. ️Для справки: в 2024 году 38 юридических лиц были оштрафованы за осуществление медицинской деятельности без лицензии — каждому из них был назначен штраф в 300-кратном размере БРВ. По состоянию на 1 июля 2025 года аналогичные штрафы наложены на 24 юридических лица.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/198/74/1987407_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bf3a0ee358ec4fbbb26f5f4eacca9b42.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
лжецелитель минздрав нетрадиционная медицина узбекистан
лжецелитель минздрав нетрадиционная медицина узбекистан
В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей
16:26 08.08.2025 (обновлено: 17:20 08.08.2025)
В последние годы в Узбекистане растет число лжецелителей, которые без разрешения занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением запретных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало обращение к согражданам с призывом не попадаться на уловки лжецелителей. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства.
В Минздраве отметили, что в последние годы в республике уделяется большое внимание развитию народной медицины, ее поэтапной интеграции в современную систему здравоохранения, а также повышению квалификации специалистов в этой сфере.
"На сегодняшний день количество субъектов предпринимательства в Узбекистане, осуществляющих лицензированную деятельность в области народной медицины, достигло 150", — говорится в тексте.
Несмотря на созданные возможности и условия, в последнее время растет число лжецелителей, которые, не имея соответствующего разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности.
"Вызывает особую тревогу тот факт, что наши соотечественники, желая избавиться от недуга быстро, легко, без осложнений и, главное, "естественным путем" в домашних условиях, становятся жертвами этих шарлатанов, которые входят в доверие людей, утверждая, что будто бы обладают "сверхъестественными способностями", и предлагают услуги, не имеющие научного подтверждения и не прошедшие соответствующих испытаний", — говорится в обращении.
При этом социальные сети становятся платформой, где активно продвигаются подобные сомнительные услуги, а их основной аудиторией и клиентами становятся граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
"Министерство здравоохранения Республики Узбекистан предупреждает! Услуги, предлагаемые лжецелителями в социальных сетях, не имеют никакого отношения к доказательной медицине. Применяемые ими сомнительные методы абсолютно не соответствуют национальным клиническим протоколам и стандартам диагностики и лечения, утвержденным Минздравом", — предупредили в ведомстве.
В Минздраве подчеркнули, что не выдавали таким лицам лицензий на осуществление деятельности в области народной медицины. ️
"Будьте бдительны и остерегайтесь лжецелителей! Не подвергайте опасности собственное здоровье и здоровье своих близких!", — добавили в ведомстве.
Для справки: в 2024 году 38 юридических лиц были оштрафованы за осуществление медицинской деятельности без лицензии — каждому из них был назначен штраф в 300-кратном размере БРВ. По состоянию на 1 июля 2025 года аналогичные штрафы наложены на 24 юридических лица.