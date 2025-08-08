https://uz.sputniknews.ru/20250808/v-minzdrave-prizvali-uzbekistantsev-osteregatsya-ljetseliteley-51127850.html

В Минздраве призвали узбекистанцев остерегаться лжецелителей

В последнее время растет число лжецелителей, которые без разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало обращение к согражданам с призывом не попадаться на уловки лжецелителей. Соответствующий текст опубликован в Telegram-канале ведомства.В Минздраве отметили, что в последние годы в республике уделяется большое внимание развитию народной медицины, ее поэтапной интеграции в современную систему здравоохранения, а также повышению квалификации специалистов в этой сфере. Несмотря на созданные возможности и условия, в последнее время растет число лжецелителей, которые, не имея соответствующего разрешения, занимаются диагностикой и лечением заболеваний с применением неразрешенных методов. Тем самым они подвергают здоровье и жизнь людей серьезной опасности. При этом социальные сети становятся платформой, где активно продвигаются подобные сомнительные услуги, а их основной аудиторией и клиентами становятся граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В Минздраве подчеркнули, что не выдавали таким лицам лицензий на осуществление деятельности в области народной медицины. ️Для справки: в 2024 году 38 юридических лиц были оштрафованы за осуществление медицинской деятельности без лицензии — каждому из них был назначен штраф в 300-кратном размере БРВ. По состоянию на 1 июля 2025 года аналогичные штрафы наложены на 24 юридических лица.

