Bukhara Tower: вторая жизнь гиперболоидной башни Шухова — фото
Эксклюзив
В самом центре древнего города, напротив легендарного бухарского Арка на площади Регистан, возвышается уникальный архитектурный памятник —Водонапорная башня Шухова или как она теперь называется — Bukhara Tower.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik, Бахром Хатамов. Это башня одна из немногих сохранившихся гиперболоидных конструкций, спроектированных великим русским инженером Владимиром Шуховым была построено в 1927–1929 годах, изначально служила водонапорным сооружением. Легкая и прочная металлическая конструкция поражала своим инженерным решением. Однако в 1968 году башня серьёзно пострадала от пожара: сгорела деревянная обшивка, был повреждён водяной бак. С тех пор она утратила своё назначение и на долгие годы осталась без должного ухода.
Башня-кафе: недолгий эксперимент
В 1990-х годах местный предприниматель попытался вдохнуть новую жизнь в башню: был установлен лифт, а наверху открылся ресторан. Но проект закрылся вскоре после поломки лифта — и снова башня погрузилась в забвение.
Французское возрождение
Всё изменилось в 2018 году, когда при поддержке французских инвесторов башню начали реставрировать. Спустя год — 24 марта 2019 года — она вновь открыла двери под новым именем: Bukhara Tower.
Что внутри сегодня
Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни
Панорамная смотровая площадка с биноклями
Французские рестораны на втором ярусе и у подножия
Кафетерий и информационный центр с небольшим музеем
Архитектура, ставшая символом
Сегодня башня не только символ инженерной мысли XX века, но и туристический магнит, включённый в Национальный перечень объектов материального культурного наследия Узбекистана.
Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни
Панорамная смотровая площадка с биноклями
Небольшой музей на первом этаже
Вид со смотровой площадки на цитадель Арк
Французский ресторан на втором ярусе
Вид на мечеть Боло-Хауз
Вид на башню с цитадели Арк
