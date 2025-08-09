Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250809/bukhara-tower-vtoraya-jizn-giperboloidnoy-bashni-shuxova-foto-51043513.html
Bukhara Tower: вторая жизнь гиперболоидной башни Шухова — фото
Bukhara Tower: вторая жизнь гиперболоидной башни Шухова — фото
Sputnik Узбекистан
В самом центре древнего города, напротив легендарного бухарского Арка на площади Регистан, возвышается уникальный архитектурный памятник —Водонапорная башня Шухова или как она теперь называется — Bukhara Tower.
2025-08-09T19:00+0500
2025-08-09T19:00+0500
бухара
история
туризм
фото
фотолента
мультимедиа
архитектурное наследие
архитектура
инженер
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51087016_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_9e5ea7f910cbf8b5931259050152ca5e.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik, Бахром Хатамов. Это башня одна из немногих сохранившихся гиперболоидных конструкций, спроектированных великим русским инженером Владимиром Шуховым была построено в 1927–1929 годах, изначально служила водонапорным сооружением. Легкая и прочная металлическая конструкция поражала своим инженерным решением. Однако в 1968 году башня серьёзно пострадала от пожара: сгорела деревянная обшивка, был повреждён водяной бак. С тех пор она утратила своё назначение и на долгие годы осталась без должного ухода.Башня-кафе: недолгий экспериментВ 1990-х годах местный предприниматель попытался вдохнуть новую жизнь в башню: был установлен лифт, а наверху открылся ресторан. Но проект закрылся вскоре после поломки лифта — и снова башня погрузилась в забвение.Французское возрождениеВсё изменилось в 2018 году, когда при поддержке французских инвесторов башню начали реставрировать. Спустя год — 24 марта 2019 года — она вновь открыла двери под новым именем: Bukhara Tower.Что внутри сегодняАрхитектура, ставшая символомСегодня башня не только символ инженерной мысли XX века, но и туристический магнит, включённый в Национальный перечень объектов материального культурного наследия Узбекистана.
бухара
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/07/51087016_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_621f6dc2621590708b0a55fc67d0fd6f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bukhara tower гиперболоидная башня шухова фото инженер
bukhara tower гиперболоидная башня шухова фото инженер

Bukhara Tower: вторая жизнь гиперболоидной башни Шухова — фото

19:00 09.08.2025
Подписаться
Эксклюзив
В самом центре древнего города, напротив легендарного бухарского Арка на площади Регистан, возвышается уникальный архитектурный памятник —Водонапорная башня Шухова или как она теперь называется — Bukhara Tower.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik, Бахром Хатамов. Это башня одна из немногих сохранившихся гиперболоидных конструкций, спроектированных великим русским инженером Владимиром Шуховым была построено в 1927–1929 годах, изначально служила водонапорным сооружением. Легкая и прочная металлическая конструкция поражала своим инженерным решением. Однако в 1968 году башня серьёзно пострадала от пожара: сгорела деревянная обшивка, был повреждён водяной бак. С тех пор она утратила своё назначение и на долгие годы осталась без должного ухода.
Башня-кафе: недолгий эксперимент
В 1990-х годах местный предприниматель попытался вдохнуть новую жизнь в башню: был установлен лифт, а наверху открылся ресторан. Но проект закрылся вскоре после поломки лифта — и снова башня погрузилась в забвение.
Французское возрождение
Всё изменилось в 2018 году, когда при поддержке французских инвесторов башню начали реставрировать. Спустя год — 24 марта 2019 года — она вновь открыла двери под новым именем: Bukhara Tower.
Что внутри сегодня
Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни
Панорамная смотровая площадка с биноклями
Французские рестораны на втором ярусе и у подножия
Кафетерий и информационный центр с небольшим музеем
Архитектура, ставшая символом
Сегодня башня не только символ инженерной мысли XX века, но и туристический магнит, включённый в Национальный перечень объектов материального культурного наследия Узбекистана.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни

Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Стеклянный лифт поднимает посетителей на вершину башни

© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамная смотровая площадка с биноклями

Панорамная смотровая площадка с биноклями - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Панорамная смотровая площадка с биноклями

© Sputnik / Бахром Хатамов

Небольшой музей на первом этаже

Небольшой музей на первом этаже - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Небольшой музей на первом этаже

© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид со смотровой площадки на цитадель Арк

Вид со смотровой площадки на цитадель Арк - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид со смотровой площадки на цитадель Арк

© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Французский ресторан на втором ярусе

Французский ресторан на втором ярусе - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Французский ресторан на втором ярусе

© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на мечеть Боло-Хауз

Вид на мечеть Боло-Хауз - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на мечеть Боло-Хауз

© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Башня Шухова в Бухаре - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на башню с цитадели Арк

Вид на башню с цитадели Арк - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik / Бахром Хатамов

Вид на башню с цитадели Арк

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0