Bukhara Tower: вторая жизнь гиперболоидной башни Шухова — фото

В самом центре древнего города, напротив легендарного бухарского Арка на площади Регистан, возвышается уникальный архитектурный памятник —Водонапорная башня Шухова или как она теперь называется — Bukhara Tower.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik, Бахром Хатамов. Это башня одна из немногих сохранившихся гиперболоидных конструкций, спроектированных великим русским инженером Владимиром Шуховым была построено в 1927–1929 годах, изначально служила водонапорным сооружением. Легкая и прочная металлическая конструкция поражала своим инженерным решением. Однако в 1968 году башня серьёзно пострадала от пожара: сгорела деревянная обшивка, был повреждён водяной бак. С тех пор она утратила своё назначение и на долгие годы осталась без должного ухода.Башня-кафе: недолгий экспериментВ 1990-х годах местный предприниматель попытался вдохнуть новую жизнь в башню: был установлен лифт, а наверху открылся ресторан. Но проект закрылся вскоре после поломки лифта — и снова башня погрузилась в забвение.Французское возрождениеВсё изменилось в 2018 году, когда при поддержке французских инвесторов башню начали реставрировать. Спустя год — 24 марта 2019 года — она вновь открыла двери под новым именем: Bukhara Tower.Что внутри сегодняАрхитектура, ставшая символомСегодня башня не только символ инженерной мысли XX века, но и туристический магнит, включённый в Национальный перечень объектов материального культурного наследия Узбекистана.

