https://uz.sputniknews.ru/20250809/prezident-oznakomilsya-s-merami-po-uluchsheniyu-energosnabjeniya-goroda-tashkenta-51136921.html

В Ташкенте модернизируют электросети для улучшения энергоснабжения города

В Ташкенте модернизируют электросети для улучшения энергоснабжения города

Sputnik Узбекистан

Президенту Узбекистана доложено о мерах по обеспечению устойчивости энергетической системы в городе Ташкенте.

2025-08-09T10:36+0500

2025-08-09T10:36+0500

2025-08-09T11:06+0500

энергетика

шавкат мирзиёев

ташкент

электросеть

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0c/1e/22012857_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ba7d1a06d56cebe4892b4ae25580f6db.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по повышению устойчивости энергосистемы Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы госдарства.В ходе совещания было отмечено, что в Ташкенте растет численность населения и в этой связи ведется активное строительство. За последний год ввели в эксплуатацию 12 тысяч новых объектов — в том числе торговые и сервисные комплексы. Улучшается уровень жизни населения, увеличивается использование бытовой техники.Все эти факторы ведут к росту потребления энергии. Учитывая это, в течение последних двух лет в развитие системы электроснабжения Ташкента было направлено 2,8 трлн сумов. В рамках работ модернизированы 36 подстанций, 665 трансформаторов и более 2 тыс. километров сетей.Тем не менее, остается еще немало нерешенных задач. Сегодня 46 подстанций и 207 трансформаторов работают с перегрузкой. С начала года число потребителей электроэнергии в городе увеличилось на 40 тысяч, а уровень спроса вырос на 6%.Кроме того, из-за экстремально жаркой погоды в июле уровень потребления электроэнергии в городе превысил 900 млн киловатт-часов.Подчеркивалось что все эти обстоятельства требуют продолжения системной модернизации. Министр энергетики представил планы в разрезе каждого района и махалли столицы.На первом этапе, до конца 2025 года, планируется обновление 374 километров сетей, 11 подстанций и 62 трансформаторов. В 2026 году модернизация охватит еще 788 километров сетей, 35 подстанций и 145 трансформаторов. В частности, будут отремонтированы и установлены новые трансформаторы и сети в махаллях.Ответственные лица также доложили о мероприятиях по обеспечению стабильного энергоснабжения в холодное время года.В последние годы во всех регионах страны активно увеличиваются мощности по выработке электроэнергии. Параллельно принимаются меры по переводу промышленных предприятий на альтернативные источники энергии. В частности, до 2027 года планируется установка солнечных электростанций мощностью 752 мегаватта и накопительных мощностей в объеме 812 мегаватт на крупных предприятиях и туристических объектах.Президент был также проинформирован о ходе работ в атомной энергетике.Президент поручил обеспечить ввод объектов в эксплуатацию с соблюдением сроков и качества, а также создать устойчивые энергетические мощности.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

энергетика мирзиёев ташкент электросеть энергоснабжение презентация