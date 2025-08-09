В Ташкенте модернизируют электросети для улучшения энергоснабжения города
10:36 09.08.2025 (обновлено: 11:06 09.08.2025)
© Sputnik / Андрей Сорокин/
Президенту Узбекистана доложено о мерах по обеспечению устойчивости энергетической системы в городе Ташкенте.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер по повышению устойчивости энергосистемы Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба главы госдарства.
В ходе совещания было отмечено, что в Ташкенте растет численность населения и в этой связи ведется активное строительство. За последний год ввели в эксплуатацию 12 тысяч новых объектов — в том числе торговые и сервисные комплексы. Улучшается уровень жизни населения, увеличивается использование бытовой техники.
Все эти факторы ведут к росту потребления энергии. Учитывая это, в течение последних двух лет в развитие системы электроснабжения Ташкента было направлено 2,8 трлн сумов. В рамках работ модернизированы 36 подстанций, 665 трансформаторов и более 2 тыс. километров сетей.
Тем не менее, остается еще немало нерешенных задач. Сегодня 46 подстанций и 207 трансформаторов работают с перегрузкой. С начала года число потребителей электроэнергии в городе увеличилось на 40 тысяч, а уровень спроса вырос на 6%.
Кроме того, из-за экстремально жаркой погоды в июле уровень потребления электроэнергии в городе превысил 900 млн киловатт-часов.
Подчеркивалось что все эти обстоятельства требуют продолжения системной модернизации.
Министр энергетики представил планы в разрезе каждого района и махалли столицы.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по обеспечению устойчивости энергетической системы в Ташкенте.
На первом этапе, до конца 2025 года, планируется обновление 374 километров сетей, 11 подстанций и 62 трансформаторов. В 2026 году модернизация охватит еще 788 километров сетей, 35 подстанций и 145 трансформаторов. В частности, будут отремонтированы и установлены новые трансформаторы и сети в махаллях.
Президент обратил внимание на приближение осенне-зимнего сезона и подчеркнул необходимость завершения всех работ по текущему плану до 1 ноября.
Ответственные лица также доложили о мероприятиях по обеспечению стабильного энергоснабжения в холодное время года.
В последние годы во всех регионах страны активно увеличиваются мощности по выработке электроэнергии. Параллельно принимаются меры по переводу промышленных предприятий на альтернативные источники энергии. В частности, до 2027 года планируется установка солнечных электростанций мощностью 752 мегаватта и накопительных мощностей в объеме 812 мегаватт на крупных предприятиях и туристических объектах.
Президент был также проинформирован о ходе работ в атомной энергетике.
В республике ведутся работы по строительству малой атомной электростанции. Каждый этап данного проекта – от проектирования до ввода в эксплуатацию – будет осуществляться под строгим контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), с применением передовых требований по безопасности.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с мерами по обеспечению устойчивости энергетической системы в Ташкенте.
Президент поручил обеспечить ввод объектов в эксплуатацию с соблюдением сроков и качества, а также создать устойчивые энергетические мощности.