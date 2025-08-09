Стали известны дата и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
На предстоящей встрече главы двух стран обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.
По словам Ушакова, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы двух стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.
"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", – уточнил помощник главы РФ.
Он заявил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", – подытожил Ушаков.
Он отметил что следующая встреча президентов может пройти в России, Трампу уже передали соответствующее приглашение.