Стали известны дата и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
Стали известны дата и место встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
На предстоящей встрече главы двух стран обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.Ранее об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.По словам Ушакова, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы двух стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.Он заявил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс.Он отметил что следующая встреча президентов может пройти в России, Трампу уже передали соответствующее приглашение.
На предстоящей встрече главы двух стран обсудят варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске. Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", — сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы двух стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов.

"Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса", – уточнил помощник главы РФ.

Он заявил, что Москва и Вашингтон посвятят ближайшие дни проработке параметров встречи, это будет непростой процесс.
"Ближайшие дни Москва и Вашингтон, конечно, посвятят самой активной, напряженной проработке практических и политических параметров встречи в верхах на Аляске. И это будет, судя по всему, непростой процесс, но мы будем этим активно и интенсивно заниматься", – подытожил Ушаков.
Он отметил что следующая встреча президентов может пройти в России, Трампу уже передали соответствующее приглашение.
