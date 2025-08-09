Трамп, Пашинян и Алиев приняли документ по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку
11:42 09.08.2025 (обновлено: 12:16 09.08.2025)
Президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время церемонии подписания трехстороннего соглашения между странами
Армения и Азербайджан договорились навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и возобновить дипломатические отношения.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Главы США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Об этом пишет РИА Новости.
"Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами", — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.
По его словам, стороны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и возобновить дипломатические отношения.
Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.
"Я дал им личное обязательство: если возникнет конфликт, они оба знают — позвонят мне, и мы все уладим", — добавил Трамп.
Главные заявления сторон:
Армения и Азербайджан договорились возобновить дипломатические отношения и бессрочно прекратить военное противостояние.
Армения и Азербайджан привержены полному прекращению огня, уважению суверенитета друг друга и открытию торговли, заявил Трамп.
Участок Зангезурского коридора, который проходит через территорию Армении, передаётся американской компании на 99 лет — его переименуют в "Маршрут Трампа".
️США снимают ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном, заявил Трамп и отметил, что уверен в прочности мирного соглашения.
Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.
В декларации, в частности, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана и президент США "стали свидетелями" парафирования министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.
Кроме того, стороны подтвердили важность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.
"Республика Армения будет сотрудничать с США и обоюдно согласованными третьими сторонами для определения рамок реализации на территории Армении программы в области коммуникаций "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP)", – говорится в декларации.
В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели.
Программа "Маршрут Трампа" нацелена на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией по территории Армении.
Кроме того, по итогам встречи американский лидер сообщил что США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ.
"Кроме того, США подписывают двустороннее соглашение с обеими странами о расширении сотрудничества в торговле, энергетике и технологиях, включая искусственный интеллект", – сказал он на встрече в Белом доме с премьер-министром Армении и президентом Азербайджана.