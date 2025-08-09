https://uz.sputniknews.ru/20250809/tramp-pashinyan-aliev-prinyali-dokument-uregulirovanie-konflikta-erevan-baku-51138909.html

Трамп, Пашинян и Алиев приняли документ по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку

Трамп, Пашинян и Алиев приняли документ по урегулированию конфликта между Ереваном и Баку

Sputnik Узбекистан

Стороны обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю и дипломатические отношения.

2025-08-09T11:42+0500

2025-08-09T11:42+0500

2025-08-09T12:16+0500

армения

азербайджан

сша

дональд трамп

никол пашинян

ильхам алиев

подписание документов

прекращение огня

декларация

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/09/51139337_1:0:725:407_1920x0_80_0_0_fc9acc48e56740b4d3bf9dc2bed495a6.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Главы США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Об этом пишет РИА Новости.По его словам, стороны обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и возобновить дипломатические отношения.Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение.Главные заявления сторон: Власти Армении опубликовали текст декларации, подписанной Баку и Ереваном по итогам трехсторонней встречи в Вашингтоне.В декларации, в частности, говорится, что лидеры Армении и Азербайджана и президент США "стали свидетелями" парафирования министрами иностранных дел двух стран согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. В связи с этим стороны отметили необходимость продолжения дальнейших шагов по подписанию и окончательной ратификации соглашения, подчеркнули важность укрепления мира между двумя странами.Кроме того, стороны подтвердили важность открытия коммуникаций между Арменией и Азербайджаном для внутренних, двусторонних и международных перевозок при уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе.В документе подчеркивается решимость принять все меры для скорейшего достижения этой цели.Программа "Маршрут Трампа" нацелена на обеспечение транспортного сообщения между Азербайджаном и его нахичеванской автономией по территории Армении.Кроме того, по итогам встречи американский лидер сообщил что США договорились с Арменией и Азербайджаном о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и ИИ.

армения

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

трамп пашинян алиев документ урегулирование конфликта ереван баку