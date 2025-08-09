https://uz.sputniknews.ru/20250809/uzatom-uzbekistan-postroit-rosatom-bolshaya-aes-51140709.html

Узатом: Узбекистан намерен построить с "Росатомом" большую АЭС в кратчайшие сроки

В июне 2025 года "Узатом" и "Росатом" подписали соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Проект предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) с возможностью расширения до четырех.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Узбекистан постарается в кратчайшие сроки построить с госкорпорацией "Росатом" атомную электростанцию большой мощности. Об этом заявил директор агентства по атомной энергии Узбекистана (Узатом) Азим Ахмедхаджаев в интервью на одном из госелеканалов республики.Говоря о перспективах строительства АЭС большой мощности Ахмедходжаев отметил, что прежде необходимо изучить все возможности подключения большой станции к энергосистеме республики.Он уточнил, что в этом направлении с российской госкорпорацией "Росатом" подписан документ, на основании которого проводится изучение.Также подчеркнул, что проект находится под личным контролем президента страны Шавката Мирзиёева.По словам главы "Узатома", заливка первого бетона (возведении самой станции) планируется в марте будущего годаВ июне этого года "Узатом" и "Росатом" подписали соглашение об условиях проекта по строительству крупной АЭС в Узбекистане. Проект предполагает два энергоблока ВВЭР-1000 (по 1 ГВт) с возможностью расширения до четырех. Создана совместная рабочая группа, которая занимается изучением основных аспектов проекта и оценкой стоимости строительства.В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство атомной электростанции малой мощности (АСММ). Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт – шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый.Генеральным подрядчиком строительства станции выступит "Росатом", к которому также привлекут местные компании. Выбранная площадка уже исследована, подтверждена ее безопасность.В сентябре прошлого года "Узатом" и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион "Росатома") подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.

