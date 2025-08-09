https://uz.sputniknews.ru/20250809/v-tashkente-proydet-viii-tsentralnoaziatskiy-ekspertnyy-forum-51140530.html

Ташкент примет восьмой Центральноазиатский экспертный форум – дата

Созданный в 2018 году ЦАЭФ ежегодно проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА. Форум служит важной площадкой для обсуждения текущего состояния и перспектив регионального сотрудничества, а также выработки рекомендаций по дальнейшему развитию кооперации в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте 14-15 августа состоится VIII Центральноазиатский экспертный форум (ЦАЭФ) под названием "Центральная Азия – общее пространство доверия, безопасности и устойчивого развития".С 2018 года мероприятие проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА. Организатором Форума выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ). Партнерами мероприятия являются Региональный центр по превентивной дипломатии в ЦА, представительства Евросоюза в Узбекистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Фонд имени Конрада Аденауэра.Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.Насыщенная программа мероприятия включает рассмотрение перспектив углубления регионального сотрудничества и определение конкретных мер для продвижения многопланового взаимодействия.Кроме того, в рамках Форума состоятся отдельные мероприятия: научно-практическая конференция по вопросам формирования региональной идентичности; "круглый стол", посвящённый перспективам налаживания партнёрства в формате "Центральная Азия – Северная Европа".Ожидается, что предстоящий экспертный диалог позволит определить точки соприкосновения интересов и сформировать ориентиры будущего развития Центральной Азии. Выработанные рекомендации станут важным вкладом в обогащение повестки предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано в текущем году в Узбекистане.

