Ташкент примет восьмой Центральноазиатский экспертный форум – дата

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте 14-15 августа состоится VIII Центральноазиатский экспертный форум (ЦАЭФ) под названием "Центральная Азия – общее пространство доверия, безопасности и устойчивого развития".С 2018 года мероприятие проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА. Организатором Форума выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ). Партнерами мероприятия являются Региональный центр по превентивной дипломатии в ЦА, представительства Евросоюза в Узбекистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Фонд имени Конрада Аденауэра.Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.Насыщенная программа мероприятия включает рассмотрение перспектив углубления регионального сотрудничества и определение конкретных мер для продвижения многопланового взаимодействия.Кроме того, в рамках Форума состоятся отдельные мероприятия: научно-практическая конференция по вопросам формирования региональной идентичности; "круглый стол", посвящённый перспективам налаживания партнёрства в формате "Центральная Азия – Северная Европа".Ожидается, что предстоящий экспертный диалог позволит определить точки соприкосновения интересов и сформировать ориентиры будущего развития Центральной Азии. Выработанные рекомендации станут важным вкладом в обогащение повестки предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано в текущем году в Узбекистане.
12:46 09.08.2025 (обновлено: 13:02 09.08.2025)
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте 14-15 августа состоится VIII Центральноазиатский экспертный форум (ЦАЭФ) под названием "Центральная Азия – общее пространство доверия, безопасности и устойчивого развития".
С 2018 года мероприятие проводится в стране, председательствующей в Консультативной встрече глав государств ЦА.
Форум служит важной площадкой для обсуждения текущего состояния и перспектив регионального сотрудничества, а также выработки рекомендаций по дальнейшему развитию кооперации в Центральной Азии.
Организатором Форума выступает Институт стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана (ИСМИ). Партнерами мероприятия являются Региональный центр по превентивной дипломатии в ЦА, представительства Евросоюза в Узбекистане и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Фонд имени Конрада Аденауэра.
Центральную Азию традиционно на форуме представят руководители и специалисты стратегических институтов, научно-исследовательских центров и академических кругов государств региона. Впервые к участию в его работе в целях обмена опытом по регионалистике приглашены видные эксперты из стран ЕС, АСЕАН, Нордического совета, а также исследователи из России, США, Великобритании, Швейцарии, Азербайджана.
Насыщенная программа мероприятия включает рассмотрение перспектив углубления регионального сотрудничества и определение конкретных мер для продвижения многопланового взаимодействия.
Кроме того, в рамках Форума состоятся отдельные мероприятия: научно-практическая конференция по вопросам формирования региональной идентичности; "круглый стол", посвящённый перспективам налаживания партнёрства в формате "Центральная Азия – Северная Европа".
Ожидается, что предстоящий экспертный диалог позволит определить точки соприкосновения интересов и сформировать ориентиры будущего развития Центральной Азии. Выработанные рекомендации станут важным вкладом в обогащение повестки предстоящей Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, проведение которой запланировано в текущем году в Узбекистане.