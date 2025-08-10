Узбекистан
Фестиваль дыни в Хиве: артисты из Узбекистана и России выступили на гала-концерте — фото
Фестиваль дыни в Хиве: артисты из Узбекистана и России выступили на гала-концерте — фото
С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музея-заповедника "Ичан-кала" в Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli".
2025-08-10T16:00+0500
2025-08-10T16:00+0500
Артисты из Узбекистана и России приняли участие в гала-концерте в рамках фестиваля дыни в Хиве Хорезмской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Под звездным небом у древних стен комплекса "Ичан-Кала" выступили Jony, Тохир Садыков и DJ Dianella. Они наполнили мероприятие, собравшее сотни гостей и зрителей, особой энергетикой.Самые яркие моменты фестиваля — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
16:00 10.08.2025
© Sputnik / Авенир Дебердеев
С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музея-заповедника "Ичан-кала" в Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli".
Артисты из Узбекистана и России приняли участие в гала-концерте в рамках фестиваля дыни в Хиве Хорезмской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Под звездным небом у древних стен комплекса "Ичан-Кала" выступили Jony, Тохир Садыков и DJ Dianella. Они наполнили мероприятие, собравшее сотни гостей и зрителей, особой энергетикой.
Самые яркие моменты фестиваля — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
0