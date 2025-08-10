Фестиваль дыни в Хиве: артисты из Узбекистана и России выступили на гала-концерте — фото
© Sputnik / Авенир ДебердеевВ Хиве проходит традиционный фестиваль дыни
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подписаться
Эксклюзив
С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музея-заповедника "Ичан-кала" в Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli".
Артисты из Узбекистана и России приняли участие в гала-концерте в рамках фестиваля дыни в Хиве Хорезмской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Под звездным небом у древних стен комплекса "Ичан-Кала" выступили Jony, Тохир Садыков и DJ Dianella. Они наполнили мероприятие, собравшее сотни гостей и зрителей, особой энергетикой.
Самые яркие моменты фестиваля — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
1/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
3/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
4/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
9/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
1/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
3/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
4/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
9/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев