Фестиваль дыни в Хиве: артисты из Узбекистана и России выступили на гала-концерте — фото

С 8 по 10 августа на территории туристического комплекса "Арда Хива" и государственного музея-заповедника "Ичан-кала" в Хорезмской области, проходит традиционный фестиваль дыни "Qovun sayli".

Артисты из Узбекистана и России приняли участие в гала-концерте в рамках фестиваля дыни в Хиве Хорезмской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Под звездным небом у древних стен комплекса "Ичан-Кала" выступили Jony, Тохир Садыков и DJ Dianella. Они наполнили мероприятие, собравшее сотни гостей и зрителей, особой энергетикой.Самые яркие моменты фестиваля — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

