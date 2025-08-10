https://uz.sputniknews.ru/20250810/professiya-mechty-o-samire-kotoraya-polyubila-fotografiyu-s-detstva--video-51154043.html
Профессия мечты: о Самире, которая полюбила фотографию с детства — видео
Профессия мечты: о Самире, которая полюбила фотографию с детства — видео
2025-08-10
Иностранные туристы восхищаются талантом юного-фотографа
Самира Хасанова начала работать с фотокамерами очень рано — в 5 лет. Интерес к занятиям фотографией пробудил ее дедушка и наставник Абдурашид Мадбабаев. Он продает старые фотокамеры на ташкентском рынке "Янгиабад". Любовь Самиры к фотографии связана именно с этими старыми камерами.Сегодня иностранные туристы, которые приходят в их небольшой магазин, восхищаются талантом девушки-фотографа. Это очень ее мотивирует.Куда каждые выходные ходили дедушка с внучкой, как ее работа появилась на странице докторанта Гарвардского университета, сколько языков знает Самира, куда спешит девочка после школьных уроков и где она планирует продолжить учебу — в видео Sputnik Узбекистан
Профессия мечты: о Самире, которая полюбила фотографию с детства — видео
Иностранные туристы восхищаются талантом юного-фотографа.
Самира Хасанова начала работать с фотокамерами очень рано — в 5 лет. Интерес к занятиям фотографией пробудил ее дедушка и наставник Абдурашид Мадбабаев. Он продает старые фотокамеры на ташкентском рынке "Янгиабад". Любовь Самиры к фотографии связана именно с этими старыми камерами.
Сегодня иностранные туристы, которые приходят в их небольшой магазин, восхищаются талантом девушки-фотографа. Это очень ее мотивирует.
Куда каждые выходные ходили дедушка с внучкой, как ее работа появилась на странице докторанта Гарвардского университета, сколько языков знает Самира, куда спешит девочка после школьных уроков и где она планирует продолжить учебу — в видео Sputnik Узбекистан