СВО: российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины

СВО: российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины

Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. При разминировании освобожденных территорий бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА французские неизвлекаемые противотанковые мины, сообщает РИА Новости со ссылкой на сапера 48-го отдельного инженерно саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Морячок".Он добавил, что эти мины используются для поражения нижней проекции бронетехники и содержат достаточно большое количество взрывчатого вещества.В арсенале ВСУ присутствуют французские пластиковые неизвлекаемые противотанковые мины HPD2A2. Боевая часть мины HPD2A2 представляет собой около 3,3 килограмма гексогена и тротила, способной пробивать 100-150 миллиаметров брони. При этом мина HPD2A2 снабжена так называемым "сбрасывающим" зарядом, который срабатывает первым и расчищает слой земли для более эффективного поражения техники.Напомним , что Россия считает: поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

