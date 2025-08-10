https://uz.sputniknews.ru/20250810/svo-rossiyskie-sapery-unichtojili-frantsuzskie-neizvlekaemye-miny-51153882.html
СВО: российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины
СВО: российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины
Эти мины используются для поражения нижней проекции бронетехники и содержат достаточно большое количество взрывчатого вещества
СВО: российские саперы уничтожили французские неизвлекаемые мины
Эти мины используются для поражения нижней проекции бронетехники и содержат достаточно большое количество взрывчатого вещества.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
При разминировании освобожденных территорий бойцы ВС России уничтожают сбросами с БПЛА французские неизвлекаемые противотанковые мины, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сапера 48-го отдельного инженерно саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Морячок".
"Работали на другом участке, встретили французские мины. Французские мины с датчиком цели, сейсмическим датчиком и изменением магнитного поля. Благо, заметили их достаточно заранее. И, естественно, сапер не отрабатывал вблизи. Запускали свои дроны. И с помощью дронов, сбросов уничтожали их (мины ВСУ — ред.) на месте", — рассказал "Морячок".
Он добавил, что эти мины используются для поражения нижней проекции бронетехники и содержат достаточно большое количество взрывчатого вещества.
В арсенале ВСУ присутствуют французские пластиковые неизвлекаемые противотанковые мины HPD2A2. Боевая часть мины HPD2A2 представляет собой около 3,3 килограмма гексогена и тротила, способной пробивать 100-150 миллиаметров брони. При этом мина HPD2A2 снабжена так называемым "сбрасывающим" зарядом, который срабатывает первым и расчищает слой земли для более эффективного поражения техники.
Напомним , что Россия считает: поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.