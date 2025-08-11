Академическая гребля: узбекистанцы впервые стали призерами ЧМ
В Литве 6-10 августа проходил молодежный чемпионат мира по академической гребле.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Академические гребцы Узбекистана впервые стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.
Молодежный чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет проходил 6-10 августа в литовском городе Тракай.
“Сборная Узбекистана впервые в истории завоевала медали на первенстве мира. В бескомпромиссной борьбе за призовые места наши спортсмены завоевали две серебряные награды”, — говорится в сообщении.
Победители
Серебро
JW2-: Райхон Сатторова / Айдана Сметуллаева
JM1x: Жамол Тургунов