Академическая гребля: узбекистанцы впервые стали призерами ЧМ
Академическая гребля: узбекистанцы впервые стали призерами ЧМ
В Литве 6-10 августа проходил молодежный чемпионат мира по академической гребле
2025-08-11T09:50+0500
2025-08-11T09:50+0500
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Академические гребцы Узбекистана впервые стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.Молодежный чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет проходил 6-10 августа в литовском городе Тракай.
Академическая гребля: узбекистанцы впервые стали призерами ЧМ

09:50 11.08.2025
Подписаться
В Литве 6-10 августа проходил молодежный чемпионат мира по академической гребле.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Академические гребцы Узбекистана впервые стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.
Молодежный чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет проходил 6-10 августа в литовском городе Тракай.

“Сборная Узбекистана впервые в истории завоевала медали на первенстве мира. В бескомпромиссной борьбе за призовые места наши спортсмены завоевали две серебряные награды”, — говорится в сообщении.

Победители
Серебро
JW2-: Райхон Сатторова / Айдана Сметуллаева
JM1x: Жамол Тургунов
