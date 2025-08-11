https://uz.sputniknews.ru/20250811/akademicheskaya-greblya-uzbekistantsy-vpervye-stali-prizerami-chm-51160977.html

Академическая гребля: узбекистанцы впервые стали призерами ЧМ

В Литве 6-10 августа проходил молодежный чемпионат мира по академической гребле

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Академические гребцы Узбекистана впервые стали призерами чемпионата мира, сообщает НОК.Молодежный чемпионат мира по академической гребле среди спортсменов до 19 лет проходил 6-10 августа в литовском городе Тракай.ПобедителиСеребро

