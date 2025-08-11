https://uz.sputniknews.ru/20250811/kak-rossiyskie-obrazovatelnye-metodiki-pomogayut-shkolnikam-uzbekistana-51174504.html

Как российские образовательные методики помогают школьникам Узбекистана — видео

Как российские образовательные методики помогают школьникам Узбекистана — видео

Sputnik Узбекистан

При поддержке Минпросвещения РФ педагоги республики получают возможность использовать современные российские методики и эффективно преподавать точные и естественные науки

2025-08-11T18:30+0500

2025-08-11T18:30+0500

2025-08-11T18:30+0500

пресс-центр

видео

эксклюзив

пресс-центр

россия

узбекистан

образование

сотрудничество

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51175570_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4a612154b65d21a63dfe9829f75a406.jpg

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся брифинг руководителя гуманитарного международного проекта "Сила ума" Ксении Старыгиной, посвященный сотрудничеству Российской Федерации и Узбекистана в сфере образования.При поддержке Министерства просвещения РФ педагоги республики получают возможность использовать современные российские методики и эффективно преподавать точные и естественные науки.Проект "Сила ума", стартовавший в 2022 году, помогает сохранить единое научно-образовательное пространство между Россией и зарубежными странами, продвигая ценности инженерного и технического образования.За время работы проекта — почти четыре года — обучение прошли более 3 000 школьников, из них свыше 1 000 ребят из Узбекистана.По ее словам, школьники из Узбекистана успешно заявляют о себе на олимпиадах, инженерных состязаниях и математических турнирах. В прошлом году команда республики завоевала серебряную медаль на международных инженерных соревнованиях.Полную запись смотрите по ссылке.

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия образование методики школьники узбекистан