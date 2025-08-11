https://uz.sputniknews.ru/20250811/kak-rossiyskie-obrazovatelnye-metodiki-pomogayut-shkolnikam-uzbekistana-51174504.html
Как российские образовательные методики помогают школьникам Узбекистана — видео
При поддержке Минпросвещения РФ педагоги республики получают возможность использовать современные российские методики и эффективно преподавать точные и естественные науки
2025-08-11
2025-08-11T18:30+0500
2025-08-11T18:30+0500
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся брифинг руководителя гуманитарного международного проекта "Сила ума" Ксении Старыгиной, посвященный сотрудничеству Российской Федерации и Узбекистана в сфере образования.При поддержке Министерства просвещения РФ педагоги республики получают возможность использовать современные российские методики и эффективно преподавать точные и естественные науки.Проект "Сила ума", стартовавший в 2022 году, помогает сохранить единое научно-образовательное пространство между Россией и зарубежными странами, продвигая ценности инженерного и технического образования.За время работы проекта — почти четыре года — обучение прошли более 3 000 школьников, из них свыше 1 000 ребят из Узбекистана.По ее словам, школьники из Узбекистана успешно заявляют о себе на олимпиадах, инженерных состязаниях и математических турнирах. В прошлом году команда республики завоевала серебряную медаль на международных инженерных соревнованиях.Полную запись смотрите по ссылке.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялся брифинг руководителя гуманитарного международного проекта "Сила ума" Ксении Старыгиной, посвященный сотрудничеству Российской Федерации и Узбекистана в сфере образования.
При поддержке Министерства просвещения РФ педагоги республики получают возможность использовать современные российские методики и эффективно преподавать точные и естественные науки.
Проект "Сила ума", стартовавший в 2022 году, помогает сохранить единое научно-образовательное пространство между Россией и зарубежными странами, продвигая ценности инженерного и технического образования.
За время работы проекта — почти четыре года — обучение прошли более 3 000 школьников, из них свыше 1 000 ребят из Узбекистана.
"Это не только Ташкент. К проекту присоединились школы Самарканда, Намангана, Гулистана, Карши и Андижана. Причем именно Андижан сегодня — один из лидеров по активности учителей и учеников", — отметила Ксения Старыгина.
По ее словам, школьники из Узбекистана успешно заявляют о себе на олимпиадах, инженерных состязаниях и математических турнирах. В прошлом году команда республики завоевала серебряную медаль на международных инженерных соревнованиях.
Полную запись смотрите по ссылке.