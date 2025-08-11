https://uz.sputniknews.ru/20250811/press-tsentr-sputnik-razvitie-tsifrovoy-torgovli-na-prostranstve-shos-51165793.html

В пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС

Спикеры из Узбекистана и России расскажут, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами Шанхайской организации сотрудничества

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС.Одноименный видеомост Москва – Ташкент пройдет 12 августа в 14:00 по ташкентскому времени. Участник в Москве:В Ташкенте:Спикеры расскажут, как развивается цифровая торговля на пространстве ШОС, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами ШОС, а также насколько российский и узбекский бизнес заинтересован в цифровизации торговых процессов со странами Шанхайской организации сотрудничества.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

