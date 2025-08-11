https://uz.sputniknews.ru/20250811/press-tsentr-sputnik-razvitie-tsifrovoy-torgovli-na-prostranstve-shos-51165793.html
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС
Sputnik Узбекистан
Спикеры из Узбекистана и России расскажут, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами Шанхайской организации сотрудничества
Одноименный видеомост Москва – Ташкент пройдет 12 августа в 14:00 по ташкентскому времени. Участник в Москве:В Ташкенте:Спикеры расскажут, как развивается цифровая торговля на пространстве ШОС, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами ШОС, а также насколько российский и узбекский бизнес заинтересован в цифровизации торговых процессов со странами Шанхайской организации сотрудничества.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
Одноименный видеомост Москва – Ташкент пройдет 12 августа в 14:00 по ташкентскому времени.
председатель Российско-Узбекского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Андрей Кузяев.
начальник отдела содействия субъектам предпринимательства в сфере электронной торговли ТПП Республики Узбекистан Мирислом Юлдашев.
Спикеры расскажут, как развивается цифровая торговля на пространстве ШОС, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами ШОС, а также насколько российский и узбекский бизнес заинтересован в цифровизации торговых процессов со странами Шанхайской организации сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.