Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС
Sputnik Узбекистан
Спикеры из Узбекистана и России расскажут, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами Шанхайской организации сотрудничества
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС.Одноименный видеомост Москва – Ташкент пройдет 12 августа в 14:00 по ташкентскому времени. Участник в Москве:В Ташкенте:Спикеры расскажут, как развивается цифровая торговля на пространстве ШОС, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами ШОС, а также насколько российский и узбекский бизнес заинтересован в цифровизации торговых процессов со странами Шанхайской организации сотрудничества.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
В пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС

Спикеры из Узбекистана и России расскажут, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами Шанхайской организации сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудят развитие цифровой торговли на пространстве ШОС.
Одноименный видеомост Москва – Ташкент пройдет 12 августа в 14:00 по ташкентскому времени.
Участник в Москве:
председатель Российско-Узбекского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Андрей Кузяев.
В Ташкенте:
начальник отдела содействия субъектам предпринимательства в сфере электронной торговли ТПП Республики Узбекистан Мирислом Юлдашев.
Спикеры расскажут, как развивается цифровая торговля на пространстве ШОС, каким образом цифровые решения могут упростить торговые операции между странами ШОС, а также насколько российский и узбекский бизнес заинтересован в цифровизации торговых процессов со странами Шанхайской организации сотрудничества.
К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178;
@alisherakimbaev
a.akimbaev@sputniknews.com
Продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
