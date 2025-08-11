https://uz.sputniknews.ru/20250811/profilnye-organizatsii-uzbekistana-budut-sotrudnichat-s-primorskim-okeanariumom-51165308.html

Профильные организации Узбекистана будут сотрудничать с Приморским океанариумом

Речь идет об организации на базе Приморского океанариума специальных обучающих семинаров по морской биологии и технологиям рыбоводства

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Профильные организации Узбекистана будут сотрудничать с Приморским океанариумом, сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства РУз во Владивостоке и директор Приморского океанариума Ольга Шевченко обсудили перспективы налаживания сотрудничества и обмена научным опытом.Для справки: Приморский океанариум, входящий в систему Минобрнауки РФ, является крупнейшим океанариумом в России. Его экспозиция включает более 500 видов морских и пресноводных гидробионтов, а общее количество обитающих в комплексе существ превышает 15 тыс. Коллекция океанариума, в которую входят представители всех океанов и климатических зон Земли, постоянно пополняется и совершенствуется.

