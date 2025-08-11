https://uz.sputniknews.ru/20250811/profilnye-organizatsii-uzbekistana-budut-sotrudnichat-s-primorskim-okeanariumom-51165308.html
Профильные организации Узбекистана будут сотрудничать с Приморским океанариумом
Речь идет об организации на базе Приморского океанариума специальных обучающих семинаров по морской биологии и технологиям рыбоводства
2025-08-11T12:35+0500
2025-08-11T12:35+0500
2025-08-11T12:35+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51165472_0:184:3118:1938_1920x0_80_0_0_06a78f28d92f4dc56f40cda278d918bc.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Профильные организации Узбекистана будут сотрудничать с Приморским океанариумом, сообщает ИА "Дунё".Представители Генерального консульства РУз во Владивостоке и директор Приморского океанариума Ольга Шевченко обсудили перспективы налаживания сотрудничества и обмена научным опытом.Для справки: Приморский океанариум, входящий в систему Минобрнауки РФ, является крупнейшим океанариумом в России. Его экспозиция включает более 500 видов морских и пресноводных гидробионтов, а общее количество обитающих в комплексе существ превышает 15 тыс. Коллекция океанариума, в которую входят представители всех океанов и климатических зон Земли, постоянно пополняется и совершенствуется.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Профильные организации Узбекистана будут сотрудничать с Приморским океанариумом, сообщает
ИА "Дунё".
Представители Генерального консульства РУз во Владивостоке и директор Приморского океанариума Ольга Шевченко обсудили перспективы налаживания сотрудничества и обмена научным опытом.
“В ходе переговоров обсуждены вопросы налаживания сотрудничества между Приморским океанариумом и организациями Узбекистана, специализирующимися на рыбоводстве, обмена опытом в научно-практической сфере, организации специальных обучающих семинаров на базе Приморского океанариума по морской биологии и технологиям рыбоводства для узбекских школьников и студентов, а также научно-исследовательских институтов и другие”, — говорится в сообщении.
Для справки: Приморский океанариум, входящий в систему Минобрнауки РФ, является крупнейшим океанариумом в России. Его экспозиция включает более 500 видов морских и пресноводных гидробионтов, а общее количество обитающих в комплексе существ превышает 15 тыс. Коллекция океанариума, в которую входят представители всех океанов и климатических зон Земли, постоянно пополняется и совершенствуется.