СВО: российские бойцы освободили Луначарское в ДНР

Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские войска освободили Луначарское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".Кроме того, по данным российского военного ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.Противник за сутки потерял:
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка военнослужащих ВДВ в зоне СВО.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские войска освободили Луначарское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
“Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
Противник за сутки потерял:
до 410 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин;
одиннадцать автомобилей;
пять орудий полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.
