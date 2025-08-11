https://uz.sputniknews.ru/20250811/rossiyskie-boytsy-osvobodili-lunacharskoe-v-dnr-51173544.html

СВО: российские бойцы освободили Луначарское в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр"

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские войска освободили Луначарское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".Кроме того, по данным российского военного ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.Противник за сутки потерял:

