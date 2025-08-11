СВО: российские бойцы освободили Луначарское в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Российские войска освободили Луначарское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
“Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики”, — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным российского военного ведомства, подразделения группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.
Противник за сутки потерял:
до 410 военнослужащих;
пять боевых бронированных машин;
одиннадцать автомобилей;
пять орудий полевой артиллерии;
станцию радиоэлектронной борьбы.