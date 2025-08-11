https://uz.sputniknews.ru/20250811/rostov-predpriyatiye-rabota-uzbekistantsy-51170243.html
Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцев
Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцев
Sputnik Узбекистан
В настоящее время из 150 иностранных работников данного предприятия 26 — граждане РУз. В связи с расширением производственной мощности компания открыла 100 вакансий
2025-08-11T18:00+0500
2025-08-11T18:00+0500
2025-08-11T18:00+0500
узбекистан
россия
ростов
узбекистанцы
трудовая миграция
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51170047_0:0:696:391_1920x0_80_0_0_2c14294a1cc8d12b2af435b7a9aac0da.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ростовское птицеводческое предприятие заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики с руководством российского ООО "Индюшкин двор".Последнее представило подробную информацию о деятельности компании, условиях и льготах для работников предприятия.В свою очередь представители генконсульства разъяснили порядок и условия привлечения граждан республики на работу, а также представили на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.
узбекистан
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51170047_37:0:558:391_1920x0_80_0_0_aab33f7accf63f865735aafe070dbf52.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ростов птицеводство предприятие работа граждане узбекистан
ростов птицеводство предприятие работа граждане узбекистан
Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцев
В настоящее время из 150 иностранных работников данного предприятия 26 — граждане РУз. В связи с расширением производственной мощности компания открыла 100 вакансий.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Ростовское птицеводческое предприятие заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана, сообщает
ИА "Дунё".
Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики с руководством российского ООО "Индюшкин двор".
Последнее представило подробную информацию о деятельности компании, условиях и льготах для работников предприятия.
“На предприятии работают 150 иностранных работников, из них 26 — граждане Узбекистана. В связи с расширением производственной мощности компании существует острая нехватка рабочих в количестве 100 человек. Российская сторона, положительно отзываясь о рабочих из Узбекистана, предложила привлечь их в организованном порядке на работу”, — говорится в сообщении.
В свою очередь представители генконсульства разъяснили порядок и условия привлечения граждан республики на работу, а также представили на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.