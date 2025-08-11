https://uz.sputniknews.ru/20250811/rostov-predpriyatiye-rabota-uzbekistantsy-51170243.html

Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцев

Ростовское птицеводческое предприятие намерено привлечь на работу узбекистанцев

Sputnik Узбекистан

В настоящее время из 150 иностранных работников данного предприятия 26 — граждане РУз. В связи с расширением производственной мощности компания открыла 100 вакансий

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ростовское птицеводческое предприятие заинтересовано в привлечении работников из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Об этом шла речь в ходе встречи представителей Генерального консульства республики с руководством российского ООО "Индюшкин двор".Последнее представило подробную информацию о деятельности компании, условиях и льготах для работников предприятия.В свою очередь представители генконсульства разъяснили порядок и условия привлечения граждан республики на работу, а также представили на рассмотрение проект соглашения и перечень необходимых документов.

