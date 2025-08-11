В Хиве завершился "Фестиваль дыни". Как наградили победителей — фото
В городе Хива Хорезмской области накануне завершился ежегодный фестиваль дыни "Qovun sayli".
Красочное масштабное мероприятие проходило 8-10 августа на территориях исторического комплекса "Ичан-кала" и туристического центра "Арда-Хива".
Местные фермерские хозяйства почти на двух десятках стендов представили множество сортов дынь, а также технологии их выращивания.
Помимо дегустаций, гости фестиваля могли посмотреть выступления фольклорных коллективов, принять участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и народных играх.
Активных участников фестиваля наградили ценными призами хокимията Хорезмской области и спонсоров в различных номинациях.
Город Ургенч стал обладателем Гран-при и автомобиля "Трекер", хозяйка фестиваля Хива за первое место получила "Оникс".
Обладателям вторых мест достались “Дамасы”, третьих — электромотоциклы.
После церемонии награждения состоялся гала-концерт с участием местных и зарубежных артистов.
Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
