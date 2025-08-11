https://uz.sputniknews.ru/20250811/v-xive-zavershilsya-festival-dyni-51168613.html

В Хиве завершился "Фестиваль дыни". Как наградили победителей — фото

В Хиве завершился "Фестиваль дыни". Как наградили победителей — фото

Sputnik Узбекистан

После торжественной церемонии награждения состоялся гала-концерт с участием местных и зарубежных артистов

2025-08-11T13:45+0500

2025-08-11T13:45+0500

2025-08-11T13:45+0500

эксклюзив

фестиваль

дыня

хива

хорезмская область

награждение

победители

культура

фото

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0b/51161968_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_9edd32b86b08659cca27e024715dbdd6.jpg

В городе Хива Хорезмской области накануне завершился ежегодный фестиваль дыни "Qovun sayli".Красочное масштабное мероприятие проходило 8-10 августа на территориях исторического комплекса "Ичан-кала" и туристического центра "Арда-Хива".Местные фермерские хозяйства почти на двух десятках стендов представили множество сортов дынь, а также технологии их выращивания.Помимо дегустаций, гости фестиваля могли посмотреть выступления фольклорных коллективов, принять участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд и народных играх.Активных участников фестиваля наградили ценными призами хокимията Хорезмской области и спонсоров в различных номинациях.Город Ургенч стал обладателем Гран-при и автомобиля "Трекер", хозяйка фестиваля Хива за первое место получила "Оникс". Обладателям вторых мест достались “Дамасы”, третьих — электромотоциклы.После церемонии награждения состоялся гала-концерт с участием местных и зарубежных артистов.Подробности — в фотоленте Sputnik Узбекистан.

хива

хорезмская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

хива фестиваль дыня награждение победители