В ЕАЭС появится общий биржевой рынок — в чем его преимущество
В ЕАЭС появится общий биржевой рынок — в чем его преимущество
Ожидают, что проект начнет действовать к 2030 году
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В ЕАЭС появится общий биржевой рынок, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на начальника Управления координации ЕАЭС министерства экономики и коммерции КР Элимбека Каныбек уулу.По его словам, этот вопрос обсудят на предстоящем Межправсовете ЕАЭС в Чолпон-Ате. Ожидается, что реализацию проекта начнут к 2030 году.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
В ЕАЭС появится общий биржевой рынок, сообщает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на начальника Управления координации ЕАЭС министерства экономики и коммерции КР Элимбека Каныбек уулу.
По его словам, этот вопрос обсудят на предстоящем Межправсовете ЕАЭС в Чолпон-Ате. Ожидается, что реализацию проекта начнут к 2030 году.
"Это такая организованная площадка, где оптом продаются и покупаются товары по открытым прозрачным правилам, как в магазине, только не для потребителей, а для бизнеса, заводов, фермеров и торговых компаний", — пояснил Элимбек Каныбек уулу.
Например, кыргызстанский фермер вырастил 10 тонн пшеницы, и российский мелькомбинат хочет купить ее напрямую по доступной цене. Вместо того, чтобы искать друг друга через посредников, они выходят на биржу. Продавец размещает предложение, мелькомбинат делает заявку на покупку, и цена устанавливается автоматически, по рыночному спросу и предложению. Биржа гарантирует исполнение сделки, деньги и товар безопасно переходят сторонам.
"Запуск общей биржи создает одинаковые правила для всех стран ЕАЭС, прозрачные цены, потому что все видят, как торгуются кыргызский фермер и российский покупатель. Будет меньше серых схем, потому что торговля будет фиксироваться официально, появятся еще больше возможностей использовать национальные валюты", — рассказал специалист.
Сейчас создают нормативную базу, перечень товаров, по которым в рамках этой площадки будут вести торги.