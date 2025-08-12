https://uz.sputniknews.ru/20250812/eaeu-obschiy-birjevoy-rynok-proyekt-51190676.html

В ЕАЭС появится общий биржевой рынок — в чем его преимущество

В ЕАЭС появится общий биржевой рынок — в чем его преимущество

Ожидают, что проект начнет действовать к 2030 году

2025-08-12T14:30+0500

2025-08-12T14:30+0500

2025-08-12T14:30+0500

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В ЕАЭС появится общий биржевой рынок, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на начальника Управления координации ЕАЭС министерства экономики и коммерции КР Элимбека Каныбек уулу.По его словам, этот вопрос обсудят на предстоящем Межправсовете ЕАЭС в Чолпон-Ате. Ожидается, что реализацию проекта начнут к 2030 году.Например, кыргызстанский фермер вырастил 10 тонн пшеницы, и российский мелькомбинат хочет купить ее напрямую по доступной цене. Вместо того, чтобы искать друг друга через посредников, они выходят на биржу. Продавец размещает предложение, мелькомбинат делает заявку на покупку, и цена устанавливается автоматически, по рыночному спросу и предложению. Биржа гарантирует исполнение сделки, деньги и товар безопасно переходят сторонам.Сейчас создают нормативную базу, перечень товаров, по которым в рамках этой площадки будут вести торги.

