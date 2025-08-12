https://uz.sputniknews.ru/20250812/nikita-svetkov-uzbekistan-luchshiy-velogonschik-kitay-51187090.html

Велогонщика из Узбекистана признали лучшим среди азиатских спортсменов

В Китае 6-10 августа проходили многодневные шоссейные велогонки "Trans-Himalaya Cycling Race" — "Тур Гималаев".

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Никита Цветков из Узбекистана стал лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае, сообщает пресс-служба НОК. С 6 по 10 августа в КНР проходили шоссейные велогонки "Trans-Himalaya Cycling Race" — "Тур Гималаев". Участие в многодневке приняли 100 велосипедистов. Кроме того, национальная сборная Узбекистана показала наивысший результат среди всех команд-участниц турнира, добавили в пресс-службе.

