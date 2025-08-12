Велогонщика из Узбекистана признали лучшим среди азиатских спортсменов
11:00 12.08.2025 (обновлено: 11:43 12.08.2025)
© НОК УзбекистанаНикита Цветков признан лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае
© НОК Узбекистана
Подписаться
В Китае 6 – 10 августа проходили многодневные шоссейные велогонки "Trans-Himalaya Cycling Race" — "Тур Гималаев".
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Никита Цветков из Узбекистана стал лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае, сообщает пресс-служба НОК.
С 6 по 10 августа в КНР проходили шоссейные велогонки "Trans-Himalaya Cycling Race" — "Тур Гималаев". Участие в многодневке приняли 100 велосипедистов.
© НОК УзбекистанаНикита Цветков признан лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае
Никита Цветков признан лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае
© НОК Узбекистана
"Никита Цветков по итогам четырех этапов был признан лучшим гонщиком среди азиатских спортсменов", — говорится в сообщении.
© НОК УзбекистанаНикита Цветков признан лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае
Никита Цветков признан лучшим азиатским велоспортсменом на турнире в Китае
© НОК Узбекистана
Кроме того, национальная сборная Узбекистана показала наивысший результат среди всех команд-участниц турнира, добавили в пресс-службе.