Посол Франции завершила свою дипмиссию в Узбекистане
Посол Франции завершила свою дипмиссию в Узбекистане
Орелия Бушез вручила президенту РУз свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года
2025-08-12T16:50+0500
2025-08-12T16:50+0500
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Посол Франции Орелия Бушез завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана высоко оценил вклад посла в расширение горизонтов связей Узбекистана и Франции, а также пожелал ей успехов в новых начинаниях.Орелия Бушез вручила президенту Узбекистана свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года.
16:50 12.08.2025
Орелия Бушез вручила президенту РУз свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Посол Франции Орелия Бушез завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов.

"Приняли Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Узбекистане Орелию Бушез, завершающую свою деятельность в нашей стране, — написал он в своем Telegram-канале. — Узбекско-французские двусторонние связи за последние годы продемонстрировали беспрецедентную динамику, наши страны достигли исторических рубежей, государства стали стратегическими партнерами".

Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана высоко оценил вклад посла в расширение горизонтов связей Узбекистана и Франции, а также пожелал ей успехов в новых начинаниях.
Орелия Бушез вручила президенту Узбекистана свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года.
0