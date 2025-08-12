https://uz.sputniknews.ru/20250812/posol-frantsii-zavershila-svoyu-dipmissiyu-v-uzbekistane-51194401.html

Посол Франции завершила свою дипмиссию в Узбекистане

Посол Франции завершила свою дипмиссию в Узбекистане

Орелия Бушез вручила президенту РУз свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Посол Франции Орелия Бушез завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. Об этом сообщил глава МИД республики Бахтиёр Саидов.Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана высоко оценил вклад посла в расширение горизонтов связей Узбекистана и Франции, а также пожелал ей успехов в новых начинаниях.Орелия Бушез вручила президенту Узбекистана свои верительные грамоты в качестве посла Франции в Ташкенте в октябре 2021 года.

