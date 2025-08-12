https://uz.sputniknews.ru/20250812/s-kakoy-tselyu-inostrantsy-priezjali-v-uzbekistan-v-pervom-polugodii-2025-go-51199527.html
С какой целью иностранцы приезжали в Узбекистан в первом полугодии 2025-го
Самая частая причина — посещение родственников.
В январе – июне 2025 года Узбекистан принял около 5,3 млн иностранных гостей.Это на 1,7 млн или на 48,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Зачем приезжали?Посещение родных и близких — самая частая причина. Более 3,5 млн человек приехали в республику для встречи с родственниками.Узбекистан для отдыха и знакомства с его культурой выбрали 783 696 иностранных граждан.Служебные поездки стали причиной визита в республику в 594 023 случаях, а коммерческие — в 223 581.На лечение в страну прибыли 48 557 человек, на учебу — 9 546.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.
2025
