С какой целью иностранцы приезжали в Узбекистан в первом полугодии 2025-го

Самая частая причина — посещение родственников.

В январе – июне 2025 года Узбекистан принял около 5,3 млн иностранных гостей.Это на 1,7 млн или на 48,9% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.Зачем приезжали?Посещение родных и близких — самая частая причина. Более 3,5 млн человек приехали в республику для встречи с родственниками.Узбекистан для отдыха и знакомства с его культурой выбрали 783 696 иностранных граждан.Служебные поездки стали причиной визита в республику в 594 023 случаях, а коммерческие — в 223 581.На лечение в страну прибыли 48 557 человек, на учебу — 9 546.Наглядно — в инфографике Sputnik Узбекистан.

