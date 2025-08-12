В Узбекистане для ИП и самозанятых граждан установят специальный правовой режим
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан введут специальный правовой режим до конца 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц
Развитие предпринимательства в республике — стратегическая задача, поскольку этот сектор обеспечивает экономический рост, занятость и повышение качества жизни населения. Поэтому правила ведения бизнеса упрощают, а создаваемые удобства постоянно расширяют, в том числе за счет внедрения цифровых технологий.
В целях дальнейшего формирования прозрачной предпринимательской среды и расширения возможностей для безналичных расчетов предусмотрен ряд новых мер.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц
"Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан будет введен специальный правовой режим сроком до 31 декабря 2030 года. Планируется создание интегрированной цифровой платформы, объединяющей все основные услуги — от государственной регистрации до сдачи отчетности", — говорится в сообщении.
Через эту платформу можно будет оформить деятельность, открывать и управлять банковскими счетами, рассчитывать и уплачивать налоги, осуществлять расчеты и формировать фискальные чеки.
В рамках этой системы предприниматели смогут открывать электронный кошелек, который позволит принимать доходы, осуществлять расчеты с сотрудниками, контрагентами и организациями, а также уплачивать налоги и другие обязательные платежи. Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, имеющих электронный кошелек, открытие банковских счетов станет необязательным.
с 1 ноября 2025-го в этих процессах начнут применять QR-коды и технологию "tap to pay";
"Документы можно будет подписывать без электронного ключа – с использованием дистанционной биометрии и сервиса "SMS-уведомление". Эти данные будут приравнены к документам на бумажном носителе. В пилотном режиме внедряется порядок ежедневных выплат, что позволит производить расчеты с работниками через электронный кошелек", — говорится в сообщении.
с 1 января 2026 года для индивидуальных предпринимателей с годовым оборотом до 1 млрд сумов и самозанятых граждан ставка налога с оборота будет установлена в размере 1%;
наличие у индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц специального QR-кода для приема электронных платежей станет обязательным требованием правил розничной торговли;
информацию о движении денежных средств на цифровой платформе будут учитывать при принятии решений о выдаче кредитов.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц
Президент одобрил представленные предложения и подписал постановление о мерах по созданию благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.