https://uz.sputniknews.ru/20250812/uzbekistan-ip-samozanyatyye-podderjka-51184169.html

В Узбекистане для ИП и самозанятых граждан установят специальный правовой режим

В Узбекистане для ИП и самозанятых граждан установят специальный правовой режим

Sputnik Узбекистан

В целях дальнейшего формирования прозрачной предпринимательской среды и расширения возможностей для безналичных расчетов предусмотрен ряд новых мер

2025-08-12T09:50+0500

2025-08-12T09:50+0500

2025-08-12T09:58+0500

узбекистан

предпринимательство

шавкат мирзиёев

презентация

самозанятые

экономика

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Узбекистане для индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан введут специальный правовой режим до конца 2030 года, сообщает пресс-служба главы государства. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией по созданию благоприятных условий для индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц. Развитие предпринимательства в республике — стратегическая задача, поскольку этот сектор обеспечивает экономический рост, занятость и повышение качества жизни населения. Поэтому правила ведения бизнеса упрощают, а создаваемые удобства постоянно расширяют, в том числе за счет внедрения цифровых технологий. В целях дальнейшего формирования прозрачной предпринимательской среды и расширения возможностей для безналичных расчетов предусмотрен ряд новых мер. Через эту платформу можно будет оформить деятельность, открывать и управлять банковскими счетами, рассчитывать и уплачивать налоги, осуществлять расчеты и формировать фискальные чеки. В рамках этой системы предприниматели смогут открывать электронный кошелек, который позволит принимать доходы, осуществлять расчеты с сотрудниками, контрагентами и организациями, а также уплачивать налоги и другие обязательные платежи. Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, имеющих электронный кошелек, открытие банковских счетов станет необязательным. Кроме того, Президент одобрил представленные предложения и подписал постановление о мерах по созданию благоприятных условий для деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан индивидуальные предприниматели самозанятые