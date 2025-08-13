https://uz.sputniknews.ru/20250813/kak-tamojennye-organy-uzbekistana-zaschischayut-zdorove-lyudey-51210976.html

В пресс-центре Sputnik обсудят, как таможенные органы Узбекистана защищают здоровье людей

В пресс-центре Sputnik обсудят, как таможенные органы Узбекистана защищают здоровье людей

Sputnik Узбекистан

Речь пойдет о современных мерах пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, которые преступники пытаются скрыть в продовольственных и других грузах

2025-08-13T13:30+0500

2025-08-13T13:30+0500

2025-08-13T14:13+0500

пресс-центр

пресс-центр

пресс-конференция

sputnik

узбекистан

таможенники

контрабанда

незаконный ввоз

товары

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46049653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c598081ca3816bac8180255f61c70fb7.jpg

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная мерам, принимаемым таможенными органами Узбекистана для защиты жизни и здоровья граждан, а также охраны окружающей среды. Мероприятие пройдет 14 августа в 11:00 по ташкентскому времени.Участник:По итогам первого полугодия 2025-го в республике пресекли более 19 тыс. фактов контрабанды и нарушений таможенного законодательства, предотвратили незаконный ввоз товаров на 564 млрд сумов. Также предупредили ввоз 1,2 тонны наркотиков и 156 кг психотропных веществ.Спикер расскажет о современных мерах пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, которые преступники пытаются скрыть в продовольственных и других грузах.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik таможенные органы узбекистан защита здоровье люди