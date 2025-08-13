В пресс-центре Sputnik обсудят, как таможенные органы Узбекистана защищают здоровье людей

https://uz.sputniknews.ru/20250813/kak-tamojennye-organy-uzbekistana-zaschischayut-zdorove-lyudey-51210976.html
Речь пойдет о современных мерах пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, которые преступники пытаются скрыть в продовольственных и других грузах
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоится пресс-конференция, посвященная мерам, принимаемым таможенными органами Узбекистана для защиты жизни и здоровья граждан, а также охраны окружающей среды. Мероприятие пройдет 14 августа в 11:00 по ташкентскому времени.Участник:По итогам первого полугодия 2025-го в республике пресекли более 19 тыс. фактов контрабанды и нарушений таможенного законодательства, предотвратили незаконный ввоз товаров на 564 млрд сумов. Также предупредили ввоз 1,2 тонны наркотиков и 156 кг психотропных веществ.Спикер расскажет о современных мерах пресечения контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, которые преступники пытаются скрыть в продовольственных и других грузах.К участию приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178;@alisherakimbaeva.akimbaev@sputniknews.comПродюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
