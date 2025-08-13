Как будет развиваться цифровая торговля на пространстве ШОС — видео

https://uz.sputniknews.ru/20250813/sco-razvitiye-sifrovaya-torgovlya-51209772.html
2025-08-13

Узбекистан видит конкретные преимущества в создании единой цифровой платформы на пространстве Шанхайской организации сотрудничества
В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудили развитие цифровой торговли на пространстве ШОС. Единая цифровая платформа может стать катализатором экономической интеграции ШОС и трансграничной кооперации, отметил директор по взаимодействию с органами власти Российско-Узбекского делового совета при ТПП РФ Максим Фаязов, комментируя предложение Узбекистана объединить торговлю стран на единой цифровой платформе.По его словам, это упростит торговые операции, повысит эффективность логистики и ускорит таможенные процедуры. А также позволит бизнесу быстрее оформлять грузы, снижать затраты и повышать прозрачность.Фаязов подчеркнул, что для России это возможность масштабировать экспорт в Центральную Азию и ускорить движение грузов, включая продукцию массового потребления и высокотехнологичных отраслей.Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Узбекистаном активно развивается и в рамках ШОС. Только за 2024 год рост торгового партнерства составил около 12%, что подтверждает доверие бизнеса к экономическим союзам и интеграции, отметил член Российско-Узбекского делового совета при ТПП РФ Тимур Исляев.По словам начальника отдела содействия субъектам предпринимательства в сфере электронной торговли ТПП РУз Мирислома Юлдашева, Узбекистан видит конкретные преимущества в создании единой цифровой платформы на пространстве ШОС.С начала года ТПП Узбекистана обучила более 500 предпринимателей основам грамотных продаж на международных торговых площадках. Этот процесс продолжается, и в планах — до конца года обучить еще более 2 000 человек.Отмечено, что драйвером торговли предпринимателей из Узбекистана с российскими партнерами на электронных торговых площадках остается текстильная продукция: на нее приходится до 70% товаров, предлагаемых продавцами республики на маркетплейсах.Полную запись смотрите по ссылке.
В мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудили развитие цифровой торговли на пространстве ШОС.
Единая цифровая платформа может стать катализатором экономической интеграции ШОС и трансграничной кооперации, отметил директор по взаимодействию с органами власти Российско-Узбекского делового совета при ТПП РФ Максим Фаязов, комментируя предложение Узбекистана объединить торговлю стран на единой цифровой платформе.
По его словам, это упростит торговые операции, повысит эффективность логистики и ускорит таможенные процедуры. А также позволит бизнесу быстрее оформлять грузы, снижать затраты и повышать прозрачность.
Фаязов подчеркнул, что для России это возможность масштабировать экспорт в Центральную Азию и ускорить движение грузов, включая продукцию массового потребления и высокотехнологичных отраслей.
Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Узбекистаном активно развивается и в рамках ШОС. Только за 2024 год рост торгового партнерства составил около 12%, что подтверждает доверие бизнеса к экономическим союзам и интеграции, отметил член Российско-Узбекского делового совета при ТПП РФ Тимур Исляев.
По словам начальника отдела содействия субъектам предпринимательства в сфере электронной торговли ТПП РУз Мирислома Юлдашева, Узбекистан видит конкретные преимущества в создании единой цифровой платформы на пространстве ШОС.
"Это также польза для товарооборота между странами: в первую очередь, сокращение издержек для производителей и, что важно для государств, — прозрачность ведения бизнеса ", — отметил он.
С начала года ТПП Узбекистана обучила более 500 предпринимателей основам грамотных продаж на международных торговых площадках. Этот процесс продолжается, и в планах — до конца года обучить еще более 2 000 человек.
Отмечено, что драйвером торговли предпринимателей из Узбекистана с российскими партнерами на электронных торговых площадках остается текстильная продукция: на нее приходится до 70% товаров, предлагаемых продавцами республики на маркетплейсах.
