В Узбекистане впервые провели сложнейшую операцию на сердце ребенка
Такие высокотехнологичные хирургические вмешательства до сих пор выполняли лишь в передовых медцентрах мира
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. В Узбекистане впервые провели уникальную операцию на сердце, сообщает пресс-служба Минздрава республики. Шестилетнему пациенту удалили поврежденный трехстворчатый клапан сердца и вместо него изготовили и установили новый — из ушка правого предсердия. Операцию провел детский кардиохирург, стипендиат фонда "Эл-юрт умиди" Бобур Тураев в Детской многопрофильной клинике Ташкентского государственного медицинского университета. Такие высокотехнологичные хирургические вмешательства до сих пор выполняли лишь в самых развитых медицинских центрах мира, добавили в пресс-службе. Несмотря на юный возраст, Тураев уже прооперировал более 1 000 маленьких пациентов с кардиопатологиями.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik
. В Узбекистане впервые провели уникальную операцию на сердце, сообщает
пресс-служба Минздрава республики.
Шестилетнему пациенту удалили поврежденный трехстворчатый клапан сердца и вместо него изготовили и установили новый — из ушка правого предсердия.
Операцию провел детский кардиохирург, стипендиат фонда "Эл-юрт умиди" Бобур Тураев в Детской многопрофильной клинике Ташкентского государственного медицинского университета.
Такие высокотехнологичные хирургические вмешательства до сих пор выполняли лишь в самых развитых медицинских центрах мира, добавили в пресс-службе.
Несмотря на юный возраст, Тураев уже прооперировал более 1 000 маленьких пациентов с кардиопатологиями.