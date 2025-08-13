Узбекистанцы примут участие в Grand Skate Tour 2025

https://uz.sputniknews.ru/20250813/uzbekistantsy-primut-uchastie-v-grand-skate-tour-2025-51219862.html

Международный фестиваль, воплощающий олимпийский дух и объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира, пройдет в московском парке "Ходынское поле" в новом формате

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в международном фестивале Grand Skate Tour 2025, сообщает Оргкомитет мероприятия.Фестиваль воплощает олимпийский дух и объединяет любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.В Москве в парке "Ходынское поле" с 14 по 24 августа соберутся свыше 5 000 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.На Grand Skate Tour 2025 приедут звезды сейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта, лонгбординга.В программе фестиваля помимо соревнований по скейтбордингу, самокату, роллер-спорту и лонгбордингу — культурные мероприятия, образовательный форум, мастер-классы. "Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности", — поделился финалист Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по скейтбордингу Матиас Дель Олио.

