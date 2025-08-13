Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250813/uzbekistantsy-primut-uchastie-v-grand-skate-tour-2025-51219862.html
Узбекистанцы примут участие в Grand Skate Tour 2025
Узбекистанцы примут участие в Grand Skate Tour 2025
Sputnik Узбекистан
Международный фестиваль, воплощающий олимпийский дух и объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира, пройдет в московском парке "Ходынское поле" в новом формате
2025-08-13T17:55+0500
2025-08-13T17:55+0500
спорт
общество
москва
узбекистанцы
фестиваль
скейт
самокат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0d/51219712_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_9e644aaacc6fc213b2c2983356b7c45a.jpg
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в международном фестивале Grand Skate Tour 2025, сообщает Оргкомитет мероприятия.Фестиваль воплощает олимпийский дух и объединяет любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.В Москве в парке "Ходынское поле" с 14 по 24 августа соберутся свыше 5 000 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.На Grand Skate Tour 2025 приедут звезды сейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта, лонгбординга.В программе фестиваля помимо соревнований по скейтбордингу, самокату, роллер-спорту и лонгбордингу — культурные мероприятия, образовательный форум, мастер-классы. "Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности", — поделился финалист Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по скейтбордингу Матиас Дель Олио.
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0d/51219712_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f68ba09251c4d541a071cf97629c006c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
grand skate tour 2025 узбекистанцы участие
grand skate tour 2025 узбекистанцы участие

Узбекистанцы примут участие в Grand Skate Tour 2025

17:55 13.08.2025
© Grand Skate Tour"Grand Skate Tour возвращается в Москву
Grand Skate Tour возвращается в Москву - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2025
© Grand Skate Tour
Подписаться
Международный фестиваль, воплощающий олимпийский дух и объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира, пройдет в московском парке "Ходынское поле" в новом формате.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в международном фестивале Grand Skate Tour 2025, сообщает Оргкомитет мероприятия.
Фестиваль воплощает олимпийский дух и объединяет любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.
В Москве в парке "Ходынское поле" с 14 по 24 августа соберутся свыше 5 000 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.
© Grand Skate Tour"Grand Skate Tour возвращается в Москву
Grand Skate Tour возвращается в Москву - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2025
"Grand Skate Tour возвращается в Москву
© Grand Skate Tour

"Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате, как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, так и с точки зрения географического охвата — наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран", — рассказал, президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почетный председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин.

На Grand Skate Tour 2025 приедут звезды сейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта, лонгбординга.

"Это мероприятие — прекрасная платформа, чтобы объединить всех лидеров скейтбординга. Россияне создали нечто уникальное: собрали со всего мира людей, которые развивают скейтбординг и горят страстью к этому виду спорта", — отметил Даллас Оберхольцер, двукратный участник Олимпийских Игр.

© Grand Skate Tour"Grand Skate Tour возвращается в Москву
Grand Skate Tour возвращается в Москву - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.08.2025
"Grand Skate Tour возвращается в Москву
© Grand Skate Tour
В программе фестиваля помимо соревнований по скейтбордингу, самокату, роллер-спорту и лонгбордингу — культурные мероприятия, образовательный форум, мастер-классы.
"Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности", — поделился финалист Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по скейтбордингу Матиас Дель Олио.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0