Узбекистанцы примут участие в Grand Skate Tour 2025
Международный фестиваль, воплощающий олимпийский дух и объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира, пройдет в московском парке "Ходынское поле" в новом формате.
ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. Узбекистанцы примут участие в международном фестивале Grand Skate Tour 2025, сообщает Оргкомитет мероприятия.
Фестиваль воплощает олимпийский дух и объединяет любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.
В Москве в парке "Ходынское поле" с 14 по 24 августа соберутся свыше 5 000 участников из более чем 60 стран, включая Австралию, страны Европы, Северной и Южной Америки, Азии и Африки.
"Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате, как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, так и с точки зрения географического охвата — наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран", — рассказал, президент Федерации скейтбординга России, посол World Skate, почетный председатель РФСО "Локомотив" Илья Вдовин.
На Grand Skate Tour 2025 приедут звезды сейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта, лонгбординга.
"Это мероприятие — прекрасная платформа, чтобы объединить всех лидеров скейтбординга. Россияне создали нечто уникальное: собрали со всего мира людей, которые развивают скейтбординг и горят страстью к этому виду спорта", — отметил Даллас Оберхольцер, двукратный участник Олимпийских Игр.
В программе фестиваля помимо соревнований по скейтбордингу, самокату, роллер-спорту и лонгбордингу — культурные мероприятия, образовательный форум, мастер-классы.
"Это один из лучших турниров, в которых я принимал участие: отличные люди, сильнейшая энергия, высокий уровень скейтбординга, много стран участников. Я очень рад вернуться в Россию, тем более в нынешней ситуации. Скейтбординг действительно важен для общества, он дает людям чувство общности и сопричастности", — поделился финалист Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по скейтбордингу Матиас Дель Олио.