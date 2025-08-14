https://uz.sputniknews.ru/20250814/eaeu-temp-rosta-ekonomik-51225771.html

ЕАЭС: темпы роста экономик стран Союза опережают среднемировые значения

Интеграционный эффект в странах ЕАЭС заметен во взаимной торговле товарами и услугами, а также в сфере трудовой миграции

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Темпы роста экономик стран ЕАЭС опережают среднемировые значения, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. О позитивной динамике экономического развития и укреплении интеграционных взаимосвязей в рамках Евразийского экономического союза рассказал директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев на конференции, посвященной 10-летию вступления Кыргызстана в ЕАЭС.Интеграционный эффект в странах Союза заметен во взаимной торговле товарами и услугами, а также в сфере трудовой миграции. Наибольший вклад интеграции в ВВП отмечен в Армении и Кыргызстане.В целом по ЕАЭС вклад интеграции оценивают в 1,65% ВВП или около $40 млрд.

