ЕАЭС: темпы роста экономик стран Союза опережают среднемировые значения
Интеграционный эффект в странах ЕАЭС заметен во взаимной торговле товарами и услугами, а также в сфере трудовой миграции
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Темпы роста экономик стран ЕАЭС опережают среднемировые значения, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. О позитивной динамике экономического развития и укреплении интеграционных взаимосвязей в рамках Евразийского экономического союза рассказал директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев на конференции, посвященной 10-летию вступления Кыргызстана в ЕАЭС.Интеграционный эффект в странах Союза заметен во взаимной торговле товарами и услугами, а также в сфере трудовой миграции. Наибольший вклад интеграции в ВВП отмечен в Армении и Кыргызстане.В целом по ЕАЭС вклад интеграции оценивают в 1,65% ВВП или около $40 млрд.
Новости
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik.
Темпы роста экономик стран ЕАЭС опережают среднемировые значения, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
О позитивной динамике экономического развития и укреплении интеграционных взаимосвязей в рамках Евразийского экономического союза рассказал директор Департамента макроэкономической политики ЕЭК Алексей Ведев на конференции, посвященной 10-летию вступления Кыргызстана в ЕАЭС.
"Совокупный ВВП Союза с 2015 года по 2024 год вырос на 17,8%, а в абсолютном выражении — почти на 1 трлн долларов. Доля ЕАЭС в мировой экономике увеличилась с 3,7% до 4,1%. При этом темпы роста экономик государств-членов последние несколько лет опережали среднемировые значения", — говорится в сообщении.
Интеграционный эффект в странах Союза заметен во взаимной торговле товарами и услугами, а также в сфере трудовой миграции. Наибольший вклад интеграции в ВВП отмечен в Армении и Кыргызстане.
В целом по ЕАЭС вклад интеграции оценивают в 1,65% ВВП или около $40 млрд.