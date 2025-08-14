https://uz.sputniknews.ru/20250814/istoriki-uzbekistana-letnyaya-shkola-sng-51224748.html

Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран СНГ

Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран СНГ

Sputnik Узбекистан

Мероприятие, которое пройдет в Минске, будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ

2025-08-14T11:00+0500

2025-08-14T11:00+0500

2025-08-14T11:00+0500

молодые ученые

узбекистан

снг

история

великая отечественная война

вторая мировая война

летняя школа

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран Содружества Независимых Государств, которая пройдет 18 – 22 августа в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Участники обсудят актуальные вопросы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: международные отношения в 1939–1945 годы, геноцид и военные преступления на оккупированной территории СССР, партизанское движение, формирование исторической памяти.В рамках Летней школы организуют выездные семинары на базе Государственного мемориального комплекса "Хатынь", мемориального комплекса "Масюковщина" (Шталаг-352), Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Республики Беларусь.Мероприятие будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ, добавили в пресс-службе.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

историки узбекистан лето школа молодые ученые снг минск