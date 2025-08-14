https://uz.sputniknews.ru/20250814/istoriki-uzbekistana-letnyaya-shkola-sng-51224748.html
Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран СНГ
Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран СНГ
Sputnik Узбекистан
Мероприятие, которое пройдет в Минске, будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ
2025-08-14T11:00+0500
2025-08-14T11:00+0500
2025-08-14T11:00+0500
молодые ученые
узбекистан
снг
история
великая отечественная война
вторая мировая война
летняя школа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_0:59:1173:719_1920x0_80_0_0_59a39227ebb2cbb3544245a06df8ac11.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран Содружества Независимых Государств, которая пройдет 18 – 22 августа в белорусском Минске, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.Участники обсудят актуальные вопросы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: международные отношения в 1939–1945 годы, геноцид и военные преступления на оккупированной территории СССР, партизанское движение, формирование исторической памяти.В рамках Летней школы организуют выездные семинары на базе Государственного мемориального комплекса "Хатынь", мемориального комплекса "Масюковщина" (Шталаг-352), Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Республики Беларусь.Мероприятие будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ, добавили в пресс-службе.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/02/18116963_69:0:1105:777_1920x0_80_0_0_1aa0449f9959862c29d34c578feacef0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
историки узбекистан лето школа молодые ученые снг минск
историки узбекистан лето школа молодые ученые снг минск
Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран СНГ
Мероприятие, которое пройдет в Минске, будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik
. Историки Узбекистана примут участие в летней школе молодых ученых стран Содружества Независимых Государств, которая пройдет 18 – 22 августа в белорусском Минске, сообщает
пресс-служба Исполкома СНГ.
"В Институте истории Национальной академии наук Беларуси при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ пройдет тематическая летняя школа молодых ученых стран СНГ, посвященная 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие объединит молодых ученых-историков и преподавателей из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана", — говорится в сообщении.
Участники обсудят актуальные вопросы истории Второй мировой и Великой Отечественной войн: международные отношения в 1939–1945 годы, геноцид и военные преступления на оккупированной территории СССР, партизанское движение, формирование исторической памяти.
В рамках Летней школы организуют выездные семинары на базе Государственного мемориального комплекса "Хатынь", мемориального комплекса "Масюковщина" (Шталаг-352), Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, Национального архива Республики Беларусь.
"На площадке Летней школы состоится презентация коллективной монографии "Народы Советского Союза и Великая Победа. 1941–1945". Книга подготовлена ведущими специалистами национальных академий наук Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана", — говорится в сообщении.
Мероприятие будет способствовать формированию научно-обоснованных подходов к освещению событий Второй мировой войны и укреплению профессиональных связей между историками стран СНГ, добавили в пресс-службе.