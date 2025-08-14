Помощник президента России рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа

встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа готовилась в интенсивном режиме; встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа готовилась в интенсивном режиме;

подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа вступила в завершающую фазу;

программа встречи лидеров России и США согласована;

стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций;

перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;

переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака;

во встрече РФ и США примут участие по 5 членов делегаций с каждой стороны;

в переговорах лидеров РФ и США примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;

у российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США;

время переговоров Путина и Трампа будет зависеть от динамики дискуссии;

центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса;

переговоры Путина и Трампа будут носить деловой характер;

Путин и Трамп обсудят на Аляске задачи обеспечения мира и безопасности;

сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом;

президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества;