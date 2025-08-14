Узбекистан
Помощник президента России рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа
Помощник президента России рассказал, как пройдет встреча Путина и Трампа
Центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса
2025-08-14T15:00+0500
2025-08-14T15:11+0500
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, она начнется в Анкоридже на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 11.30 по местному времени (00.30 по Ташкенту).Другие заявления Ушакова:Также помощник президента РФ назвал символичным факт проведения встречи российского и американского лидеров неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы.





15:00 14.08.2025 (обновлено: 15:11 14.08.2025)
Центральной темой переговоров будет урегулирование украинского кризиса.
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, как пройдет встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, она начнется в Анкоридже на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон в 11.30 по местному времени (00.30 по Ташкенту).
Другие заявления Ушакова:
встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа готовилась в интенсивном режиме;
подготовка встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа вступила в завершающую фазу;
программа встречи лидеров России и США согласована;
стороны сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций;
перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов;
переговоры РФ и США на Аляске состоятся в том числе в формате рабочего завтрака;
во встрече РФ и США примут участие по 5 членов делегаций с каждой стороны;
в переговорах лидеров РФ и США примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев;
у российской делегации деловой настрой перед переговорами президентов России и США;
время переговоров Путина и Трампа будет зависеть от динамики дискуссии;
центральной темой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет урегулирование украинского кризиса;
переговоры Путина и Трампа будут носить деловой характер;
Путин и Трамп обсудят на Аляске задачи обеспечения мира и безопасности;
сотрудничество России и США обладает огромным, но пока не задействованным потенциалом;
президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Аляске обменяются мнениями относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества;
политики проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
Также помощник президента РФ назвал символичным факт проведения встречи российского и американского лидеров неподалеку от места захоронения советских летчиков в год 80-летия Победы.
