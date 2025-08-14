https://uz.sputniknews.ru/20250814/ostalos-ugovorit-trampa-evropa-gotova-na-vse-dlya-sryva-vstrechi-na-alyaske-51226339.html

Осталось уговорить Трампа: Европа готова на все для срыва встречи на Аляске

Накануне встречи Трампа с Путиным Европа провела консультации с американским руководством — президент и вице-президент США участвовали в видеоконференции с... 14.08.2025

Накануне встречи Трампа с Путиным Европа провела консультации с американским руководством — президент и вице-президент США участвовали в видеоконференции с европейскими лидерами. Британия, Германия, Франция, Италия, Польша и внезапно Финляндия, чей глава Александр Стубб в последнее время считается едва ли не самым влиятельным, в смысле имеющим особое влияние на Трампа. Ради онлайн-саммита в Берлин даже прилетел Зеленский, он тоже участвовал в переговорах с американским лидером. Как и руководитель Еврокомиссии и генсек НАТО. То есть, собеседниками Трампа и Вэнса стали сразу девять политиков. И все они убеждали президента Соединенных Штатов не договариваться с Путиным об Украине без Украины, не идти на территориальные уступки и держаться линии "сначала перемирие, потом переговоры". Трамп соглашался с европейцами и даже рассказал им, что будет добиваться скорой встречи Путина и Зеленского, но тревога все равно не покидала политиков. Призрак уже даже не "Мюнхена", а "Ялты" пугает Европу: она боится, что за ее спиной решат судьбу, пишет колумнист РИА Новости. Но вся проблема в том, что Европа неадекватно оценивает саму себя: ей кажется, что она включает в себя Киев и Харьков, Одессу и Донецк, Крым и Луганск. Все это — часть большой Европы, и никакой Трамп не может отдать России то, что принадлежит европейцам. Но для президента США вопрос принадлежности Украины дискуссионен: хотя публично он не спорит с европейскими претензиями на Незалежную, понятно, что на самом деле склонен считать ее просто случайно отколовшейся частью России, которую сейчас контролирует Запад. То есть у Трампа куда более адекватное представление о реальности — и европейцы это если не знают, то как минимум чувствуют. Отсюда и страх перед личной встречей российского и американского лидеров: а вдруг два президента действительно договорятся о разделе Украины? Страх необоснованный, потому что тот же Трамп не раз заявлял об уверенности в том, что Путину нужна вся Украина. И в этом он прав: России нужно вывести из-под влияния Запада всю Незалежную, включая Киев и Одессу, а не соглашаться на атлантизацию (даже под видом евроинтеграции) исторических русских земель.Так что договориться о разделе Украины Трамп и Путин в принципе не могут, но они на самом деле могут выработать некие рамочные условия перемирия, которые не решат украинскую проблему, но способны, пусть и на какое-то время, перевести конфликт из горячей фазы в холодную. После чего США смогут дистанцироваться от урегулирования — и это станет полной катастрофой не только для Зеленского, но и для Европы. Чтобы не допустить этого, европейцы и давят на Трампа, приводя абсолютно сногсшибательные аргументы. Вот что, например, заявил после видеоконференции Эммануэль Макрон: "Это наша, европейская проблема. Украина находится на первой линии борьбы с русским империализмом. Вспомните, что они начали еще в 2008 году на Кавказе. И могут пойти дальше". То есть никакого продвижения Запада в виде НАТО на восток в последние три десятилетия не было — это Россия империалистически угрожала несчастной Европе. Где же она ей угрожает? Под Брестом (не французским, а белорусским), Донецком и Харьковом, то есть историческими русскими землями, которые Европа, воспользовавшись развалом СССР, вдруг решила объявить своими? Действительно, страшная угроза европейской безопасности, настоящая проблема.Понятно, что убедить Трампа подобными доводами невозможно, однако европейцам важно создать атмосферу, убедить всех и вся в своем единстве и общности позиций Европы и США как по украинскому вопросу, так и в целом в отношении России. Американского лидера уверяют в том, что Путин в принципе не хочет никакого реального мирного соглашения, поэтому Дональд должен просто держаться и не дать себя провести. И настаивать на том, что Украина — это Европа, ей нужны гарантии безопасности и, вообще, русские должны остановиться там, где стоят, и быть благодарными Западу за то, что он соглашается на такой вариант. Абсурдность этого подхода к Путину понятна Трампу, поэтому на встрече в Анкоридже разговор пойдет в другом ключе. А это как раз и пугает Европу и Киев больше всего: повлиять на президента США они больше не смогут.Как и контролировать ход переговоров. Вот почему генсек НАТО Рютте после видеоконференции назвал беседу "отличной", рассыпался в комплиментах Трампу ("ценим его лидерство и тесное взаимодействие с союзниками") и заявил, что "мяч теперь на стороне Путина". С последним не поспоришь — вот только не в том смысле, который вкладывает генсек, имеющий в виду, что президент России должен принять западные условия перемирия. "Мяч на стороне Путина" вследствие общего хода событий на геополитическом и военном фронтах, наглядным подтверждением чего является глубокий прорыв в Донбассе. Станет ли встреча на Аляске рывком в нашей борьбе за Украину? Мы скоро увидим это, но даже если и не так, то дополнительные очки она нам уже приносит.

