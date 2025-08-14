СВО: российские бойцы освободили Щербиновку и Искру в ДНР

https://uz.sputniknews.ru/20250814/rossiyskie-boytsy-osvobodili-scherbinovku-i-iskru-v-dnr-51241292.html

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений группировок войск "Юг" и "Восток"

2025-08-14T17:47+0500

2025-08-14T17:47+0500

2025-08-14T17:56+0500

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Щербиновкой в ДНР удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.Также они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка в ДНР. Противник потерял:

