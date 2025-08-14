Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250814/rossiyskie-boytsy-osvobodili-scherbinovku-i-iskru-v-dnr-51241292.html
СВО: российские бойцы освободили Щербиновку и Искру в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Щербиновку и Искру в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений группировок войск "Юг" и "Восток"
2025-08-14T17:47+0500
2025-08-14T17:56+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
днр
безопасность
в мире
всу
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1a/46327358_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_4b5b6763506fb5231907758c62f87df8.jpg
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.Контроль над Щербиновкой в ДНР удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.Также они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка в ДНР. Противник потерял:
россия
днр
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1a/46327358_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_34db603c60fcc5392a3642fe54466bae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
сво россия бойцы днр
сво россия бойцы днр

СВО: российские бойцы освободили Щербиновку и Искру в ДНР

17:47 14.08.2025 (обновлено: 17:56 14.08.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.08.2025
© РИА Новости
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений группировок войск "Юг" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в сводке российского военного ведомства.

Контроль над Щербиновкой в ДНР удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка в ДНР.
Противник потерял:
свыше 265 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
пять автомобилей;
три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США;
две станции радиоэлектронной борьбы.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0