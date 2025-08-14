СВО: российские бойцы освободили Щербиновку и Искру в ДНР
17:47 14.08.2025 (обновлено: 17:56 14.08.2025)
© РИА НовостиРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации.
© РИА Новости
Подписаться
Контроль над населенными пунктами удалось установить благодаря активным и решительным действиям подразделений группировок войск "Юг" и "Восток".
ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Российские военные освободили населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенный пункт Искра Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки продолжают активное наступление, развивая успех и освобождая территории Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Контроль над Щербиновкой в ДНР удалось установить благодаря подразделениям "Южной" группировки войск.
"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении.
Также они нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка в ДНР.
Противник потерял:
свыше 265 военнослужащих;
боевую бронированную машину;
пять автомобилей;
три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США;
две станции радиоэлектронной борьбы.