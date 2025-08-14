https://uz.sputniknews.ru/20250814/top-5-stran-po-kolichestvu-predpriyatiy-s-inostrannym-uchastiem-v-uzbekistane-51235189.html
Топ-5 стран по количеству предприятий с иностранным участием в Узбекистане
В республике действуют почти 16 609 предприятий с участием иностранных инвестиций. По их числу лидирует Китай. 14.08.2025, Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета республики Узбекистан по статистике, на первое августа 2025-го число действующих предприятий с участием иностранных инвестиций в Узбекистане составило 16 609.Из них 4 094 — совместные предприятия, 12 515 — иностранные компании. Этот показатель увеличился на 16,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.Основная их часть по-прежнему приходится на Китай. Если в начале года количество китайских компаний составляло 3 357, то к 1 августа их стало 4 250.Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
